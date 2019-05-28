華碩把更多觸控板螢幕設計帶進旗下筆電 VivoBook系列也能使用ScreenPad功能

除了在去年推出的ZenBook 13、ZenBook 14與ZenBook 15加入ScreenPad觸控板螢幕設計，華碩顯然在接下來推出的主流筆電產品都會加入類似設計，讓使用者能更方便操作筆電，此次更針對VivoBook系列筆電產品加入ScreenPad功能。

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定位在讓學生、年輕用戶等族群使用，並且定價相對親民的VivoBook系列筆電，目前也隨著ZenBook系列筆電產品腳步加入ScreenPad功能，讓使用者能在觸控板基本功能以外，使用諸如計算機等快捷操作功能，讓筆電操作更為直覺。

除了在此次推出的新款VivoBook系列筆電採用ScreenPad 2.0版本功能，包含此次推出的ZenBook edition 30，以及先前推出的ZenBook Flip 15都會直接或升級獲得同樣版本功能內容。

而此次推出的VivoBook系列筆電同樣鎖定年輕族群用戶，但採用單色、低彩度上蓋設計，分別區分是否搭載觸控螢幕，以及14吋或15.6吋版本，處理器部分則均採用Intel第8代Core iU系列處理器，另外亦可選擇是否搭載NVIDIA MX250獨立顯示卡，以及最高可達16GB記憶體與1TB SSD儲存容量設計。

目前華碩預計在無觸控螢幕版本採用黑、銀、藍、綠、粉配色設計，而搭載觸控螢幕版本則僅提供銀、綠、粉三款配色，至於華碩依然尚未公布此款產品具體上市時間與售價。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》