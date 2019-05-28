致敬1989年第一張主機板 華碩宣布紀念30週年的Prime X299 Edition 30

作為第三款紀念華碩品牌成立30週年的產品－Prime X299 Edition 30主機板，就是以華碩在1989年第一張打造的主機板ISA-386C為致敬，並且以先前推出的Prime X299-Deluxe II主機板為基礎打造，甚至加入可外接USB攝影機模組透過亞馬遜數位助理服務Alexa聲控，或是識別手勢、身體姿態方式進行操作。

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就Prime X299 Edition 30來看，基本上就是Prime X299-Deluxe II為基礎，同時加上一些針對散熱、供電，以及無線連接等功能強化設計。

主機板對應使用Intel Core X系列高階桌上型電腦處理器，並且搭配旗艦16級供電設計與更好的散熱表現，更搭載具備散熱片的M.2插槽，NVMe SSD可在穩定溫度下提供高速資料傳輸，而雙Thunderbolt 3與DisplayPort連接埠，則可讓使用者連接各類外接設備，同時可透過Aquantia 5G乙太網路、Intel Gigabit LAN，以及Wi-Fi 6設計，藉此對應更快、更穩定的網路傳輸效果。

而在主機板上，更可另外搭載2吋LiveDash OLED動態面板，分別提供溫度、電壓與時脈等重要系統資訊顯示，更可設定個人偏好文字內容、圖形動畫。此外，Prime X299 Edition 30還將提供一組名為Smart Control Console的外接USB攝影機，具備LiveDash動態面板、亞馬遜Alexa數位助理語音控制，以及手勢控制功能。

跟其他30週年紀念機種一樣，華碩暫時尚未公布Prime X299 Edition 30預計上市時間。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》