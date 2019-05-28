30週年紀念機種 華碩推出全球限量3000組的ZenFone 6 Edition 30

針對先前已經對外揭曉的ZenFone 6，華碩在Computex 2019展前活動宣布推出的30週年紀念機種中，便包含搭載配置12GB記憶體與512GB儲存容量設計的ZenFone 6 Edition 30。

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相較先前推出的ZenFone 6，30週年紀念版本在機身背蓋額外加上特別設計的華碩30週年標誌，並且搭載12GB記憶體與512GB儲存容量。而其他硬體規格方面，則同樣採用Qualcomm Snapdragon 855處理器，以及可180度上掀翻轉的鏡頭模組，另外配置Full HD+解析度、無瀏海設計的6.4吋螢幕。

ZenFone 6採用RGGB排列的Quad Bayer像素結構，並且採用Sony IMX586 4800萬畫素感光元件，並且支援f/1.79光圈、0.8μm/1.6μm像素感光面積設計的主鏡頭設計，搭配支援125度超廣角、具備邊緣變形即時校正的1300萬畫素副鏡頭，讓使用者能拍攝更寬廣視角，另外也藉由可180度上掀翻轉鏡頭模組，讓主鏡頭可直接當做視訊鏡頭使用。

而之所以未採用常見的長焦鏡頭設計，華碩表示藉由4800萬畫素相機解像能力，原則上即可實現足夠的數位變焦效果，同時也認為配置超廣角鏡頭可以提供更豐富的拍攝體驗。至於搭配可180度上掀翻轉鏡頭模組，以及可調整上掀角度的使用特性，更讓ZenFone 6的相機可以拍攝不同取景角度影像，或是利用可翻轉特性拍攝寬幅更大的景象，或是其他趣味影像。

在30週年紀念版本中，華碩僅推出磨砂黑單款配色，同時全球僅提供3000組限量銷售，並且提供30個月保固。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》