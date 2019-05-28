滿足創作者需求 包含Razer在內筆電產品均加入RTX Studio設計

在NVIDIA正式揭曉RTX Studio設計之後，包含Razer、宏碁、技嘉、微星、Dell、HP、華碩在內廠商，均透露將在今年內推出以RTX Studio設計的筆電產品。

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藉由RTX Studio設計，讓過往僅針對遊戲使用需求打造筆電產品的Razer，終於首度推出搭載Quadro繪圖卡的工作站筆電產品，並且納入Blade Pro系列機種，區分15吋與17吋兩種版本。

在此之前，Razer其實就已經將Blade Pro系列機種設定在創作使用定位，藉此與其他Blade系列產品市場作區隔，而在此次NVIDIA提出RTX Studio設計，更進一步讓Quadro系列專業繪圖卡可應用在Blade Pro系列機種，藉此滿足更多市場應用族群使用需求。

除了Razer，包含先前宏碁推出的Concept D系列，以及包含華碩、技嘉、微星、Dell、HP在內廠商也將在今年內推出採RTX Studio設計的筆電產品，藉此滿足更多內容創作需求，並非僅能選擇遊戲筆電作為創作工具。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》