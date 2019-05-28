NVIDIA提出RTX Studio設計 讓工作站筆電也能變得輕薄、效能更高

今年宏碁揭曉全新Concept D品牌，標榜針對創作者需求打造效能為主的PC產品之後，NVIDIA在此次Computex 2019展前活動也宣布啟用全新RTX Studio設計，其中包含可採用Quadro RTX 5000，或是GeForce RTX 2080在內顯示卡，讓3D影像設計者能以更輕便筆電進行創作，同時可藉由DLSS技術、光影追跡技術打造更擬真內容。

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而不同於Max-Q設計，NVIDIA表示將會在此類設計筆電產品提供RTX Studio名稱標示，目前包含Razer、宏碁、技嘉、微星、Dell、HP、華碩在內廠商都會在今年內推出採此設計的筆電產品。

要符合RTX Studio設計，筆電至少要搭載以RTX形式設計的Turing架構顯示卡產品，因此GeForce GTX系列顯示卡就無法符合要求，同時顯示記憶體也能對應最高16GB容量，同時筆電本身必須符合Max-Q形式設計，並且可配置最高4K解析度螢幕，另外也要能相容運作RTX Studio Stack軟體項目。

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全新RTX Studio設計 分享 facebook

全新RTX Studio設計讓工作站等級筆電可以更加輕薄 分享 facebook

另外在軟體支援方面，除了將提供RTX Studio Stack之外，更將與Adobe、Autodesk、Avid等常見創作應用軟體廠商合作，並且與Unity、Unreal Engine遊戲引擎合作最佳化，讓創作者能更輕易透過這些筆電產品打造令人驚豔作品。

如同今年在CES 2019期間，NVIDIA強調將可藉由Max-Q設計的遊戲筆電讓創作者能有更輕便的創作工具，此次推出的RTX Studio設計筆電更強調將工作站等級筆電進一步輕薄化，同時維持穩定效能輸出，並且能應用各類即時光影創作、即時影片調整與修正，甚至可在動態影片中即時加入各類3D虛擬物件，同時也讓遊戲場景建置變得更加容易。

在此次公布機種，建議售價將從1599美元起跳，至於最高售價則會因不從OEM廠商設計，以及採用硬體規格而異。

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採用Quadro繪圖卡設計的RTX Studio 分享 facebook

採用GeForce顯示卡設計的RTX Studio 分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》