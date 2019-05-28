聯想Project Limitless是首款Snapdragon 8cx常時連網筆電 搭載5G連網功能

在先前預告後，Qualcomm稍早在Computex 2019展前活動上正式揭曉與聯想合作，搭載Snapdragon 8cx處理器，以及Snapdragon X55 5G連網晶片的新款常時連網筆電產品，其中外型相當貼近ThinkPad X1，或是Yoga系列機種設計，同時現階段依然處於原型設計階段，因此僅先以Project Limitless為稱。

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其實就Project Limitless外型來看，其實也與Qualcomm去年在夏威夷活動中展示原型設計機種相似，1080P解析度設計的螢幕同樣可對應360度翻轉使用，同時機身搭載16GB記憶體。

對比Intel相同電功耗設計的Core i5-8250U處理器效能，在PCMark 10效能測試結果中，Project Limitless分別在Microsoft Edge瀏覽器，以及Word處理效率有較好運作效率表現，但Intel處理器依然在多工運作，以及需要較多記憶體分配使用的PowerPoint、Excel佔有優勢。

而在電池效能表現方面，Project Limitless約可對應7-8小時的續航時間表現，同時也可藉由內建5G連網功能對應更快內容下載速度，甚至可讓使用者透過5G網路更快存取網路資料。

不過，Project Limitless螢幕設計上僅採用Full HD解析度設計，因此整體耗電表現相對也會較具優勢。

針對x86架構軟體運作部分，目前尚未對應Arm架構硬體運作版本，基本上還是以軟體模擬方式執行，相比原生就是以x86架構設計的Intel處理器自然會有落差。但依照Snapdragon 8cx實際設計，加上本身支援雙通道記憶體模組運作，因此對比先前在Snapdragon 820、Snapdragon 850處理器平台上的運作表現，自然還是流暢許多。

聯想與Qualcomm預計要等到2020年才會正式推出Project Limitless正式市售商品，其中因素與還需要針對許多細節進行調整，同時也與5G連網服務尚未普及有關。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》