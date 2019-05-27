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Arm揭曉Cortex-A77、Mali-G77設計，因應5G連網時代帶來全面運算

2019-05-27 21:43楊又肇

不久前宣布推出新款Mali-D77顯示處理器，藉此對應更穩定虛擬視覺之後，Arm在Computex 2019展前活動進一步宣布推出全新Cortex-A77 CPU架構設計，以及新款Mali-G77 GPU，同時也強調將擴大提供機器學習處理器設計，讓行動裝置能發揮每瓦達5兆次運算效能表現，進而提昇邊緣運算效益。

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因應5G網路趨勢伴隨成長，Arm認為未來將會有更高的智慧型手機效能使用需求，藉此因應更多元的運算模式，同時也將帶動更多裝置端的人工智慧運算應用，甚至針對更多虛擬實境、擴增實境、高畫質串流應用需求提供足夠效能。

此次宣布推出全新Cortex-A77 CPU架構設計，相比先前推出的Cortex-A76架構設計約提昇20%效能，其中更直接在完整處理器架構設計導入針對人工智慧技術應用需求打造的獨立NPU，讓採用Cortex-A77 CPU架構設計的處理器，可在機器學習等應用效能表現大幅提昇，相比過去兩個世代打造的處理器產品約可提昇35倍的人工智慧運算效能表現。

Cortex-A77 CPU架構相比先前Cortex-A76 CPU架構，在相同基礎上加上支援Arm v8.2指令集、加倍設計的分支預測頻寬，並且提昇預測精度，同時也提昇分支目標緩衝快取，分別在L1加大4倍、在L2加大2倍，另外更提昇亂序核心運算頻寬提昇，而整數執行頻寬也加大50%，記憶體子系統效能也進一步作提昇，並且相容Arm DynamIQ運作模式設計。

另外，在此次推出的Mali-G77 GPU，則相比先前推出的Mali-G76 GPU提昇約40%效能，並且導入Valhall架構設計，同時針對渲染引擎、紋理處理流程，以及存取快取效率大幅提昇讓每瓦效能提昇約30%。

而藉由Mali-G77 GPU進行機器學習運算加速，約可提昇60%效率，並且讓人工智慧運算中使用推論與神經網路執行效率增加，藉此讓裝置端的顯示效能更為流暢。

在此次Computex 2019展前活動上，Arm也表示將持續與聯發科深入合作，未來將持續針對人工智慧技術應用、5G連網應用運算推動發展，同時在人工智慧技術應用領域與商湯、曠視攜手發展，藉此創造行動裝置更大成長機會。

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藉由先前提出的Project Trillium設計，Arm開始將人工智慧運算導入行動裝置，並且相容Android NN軟體框架，讓行動裝置能發揮每瓦達5兆次，以及每秒32兆次運算效能表現，並且讓電力使用效率提昇兩倍，記憶體壓縮率提昇三倍，進而提昇邊緣運算效益。

依照Arm規劃，藉由Cortex-A77 CPU架構、Mali-G77 GPU、Arm ML處理器、Arm NN軟體框架，並且搭配日前推出的Mali-D77顯示處理器，讓終端裝置能夠發揮更高運算效能，並且對應5G連網時代更高運算效能需求，同時也能配合常時連網與雲端協作實現更全面運算效益。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

機器學習

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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