AMD揭曉第三代Ryzen處理器 增加Ryzen 9規格、今年7月初推出

在今年CES 2019期間預覽採用Zen 2架構設計的第三代Ryzen處理器之後，AMD執行長蘇姿豐在稍早舉辦的Computex 2019展前活動宣布將於第三代Ryzen處理器加入更高階的Ryzen 9規格，同時也確認首波將推出Ryzen 9 3900X、Ryzen 9 3800X，以及Ryzen 7 3700X三款處理器，建議售價分別為499美元、399美元與329美元。

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對比Intel推出的Core i9處理器規格，AMD在此次宣布消息中也確認將在第三代Ryzen處理器加入Ryzen 9規格，藉此鎖定更高運算效能表現。

在先前確認Zen 2架構將採用台積電7nm FinFET製程、支援PCIe 4.0，此次在Computex 2019期間更確認Zen 2架構將在電晶體使用面積提昇15%，進而增加運算效能，同時相容絕大多數軟體項目，包含快取記憶體、浮點運算效能均有2倍提昇。

而此次首波推出的第三代Ryzen處理器，將分別包含Ryzen 9 3900X、Ryzen 9 3800X，以及Ryzen 7 3700X，其中Ryzen 7 3700X將採用8核心、16線程、36MB快取記憶體，並且以65W TDP設計，預計用於對比Intel Core i7-9700K處理器。

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Ryzen 9 3800X同樣採用8核心、16線程與36MB快取記憶體設計，TDP設計則達105W，並且用於對比Intel 9900K處理器，最高階Ryzen 9 3900X則採用12核心、24線程設計，基礎運作時脈為3.8GHz，Boost模式下可達4.6GHz，採用70MB快取記憶體，以及相同的105W TDP設計，對比處理器則是Intel Core i9-9920X。

建議售價方面，Ryzen 9 3900X、Ryzen 9 3800X，以及Ryzen 7 3700X三款處理器，分別將以499美元、399美元與329美元價格推出，預計在今年7月7日開放銷售。

而搭配同樣將在今年7月推出的Navi顯示卡，AMD強調本身是目前唯一一家可提供雙7nm製程處理器、顯示卡產品的PC廠商，並且能以更高效能推動更流暢的遊戲等應用表現。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》