親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
各大廠封殺華為
台北國際電腦展
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

在黑暗中逐夢：視障運動員的棒球夢

地牛翻身！宜蘭規模4.1地震 宜花、台北、台中2級

Navi顯示卡確定以Radeon RX 5000系列為稱，預計7月推出

2019-05-27 21:44楊又肇

在此次Computex 2019展前活動上，AMD確認將於代號Navi的新款顯示卡採用全新RDNA顯示架構，藉此取代過往採用的GCN架構設計，同時也確認Navi顯示卡將以Radeon RX 5000系列作為正式名稱，首先預計在今年7月推出名為Radeon RX 5700的顯示卡，而更多細節則預計在美國西岸時間6月10日展開的E3 2019活動上揭曉。

分享

AMD表示，RDNA顯示架構分別在運算單元、多層級快取重新設計，同時也針對每運作時脈展現效能、最高時脈運作作提昇，同時讓顯示運算流程最佳化，更強調在每運作時脈效能提昇1.25倍，每瓦效能更可提昇1.5倍。

同時，AMD也宣布Navi顯示卡將以Radeon RX 5000系列為稱，首波將推出名為Radeon RX 5700的顯示卡，預計會在今年7月正式推出，而更多細節則將在美國西岸時間6月10日展開的E3 2019活動上揭曉。

而針對遊戲應用表現，AMD更強調持續與遊戲業者、開發者合作，例如在Sony接下來即將推出的PlayStation 5新機，已經確認將採用AMD Navi顯示卡，以及Zen 2架構設計的Ryzen 3處理器。

分享

分享

分享

分享

分享

分享

分享

分享

分享

分享

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
金庸武俠特展華山經典重現 相關週邊商品與特展門票免費送 ➠

相關新聞

AMD第三代Ryzen 12核CPU價格曝光 現場一片驚呼

2019-05-27 15:40

影／台積電大進補 AMD、高通7奈米產品齊發

2019-05-27 22:18

AMD代號「Rome」的新款EPYC系列處理器將與微軟Azure擴大合作

2019-05-27 21:43

AMD揭曉第三代Ryzen處理器 增加Ryzen 9規格、今年7月初推出

2019-05-27 21:43

Arm揭曉Cortex-A77、Mali-G77設計，因應5G連網時代帶來全面運算

2019-05-27 21:43

台北電腦展暖身！AMD總裁宣布攜手台積電7奈米製程

2019-05-27 15:58

COMPUTEX明登場 新產品、新技術股熱身

2019-05-27 14:43

工業電腦廠 秀智能解決方案

2019-05-27 14:42

半導體大咖集合 鎖定4大趨勢

2019-05-27 14:42

國際電腦展開跑 產品聚焦AI、5G

2019-05-27 14:12

2019 Computex 聚焦高效能運算、5G、AI及智慧應用

2019-05-27 11:18
看更多

熱門文章

封殺令殺紅眼 華為旗艦機二手價慘剩一折

2019-05-27 13:52

AMD第三代Ryzen 12核CPU價格曝光 現場一片驚呼

2019-05-27 15:40

紅米K20系列將包含搭載Snapdragon 730處理器規格

2019-05-27 01:14

微軟Windows 傳也封殺華為 「藍牙技術聯盟」下一個跟進

2019-05-27 11:52

大陸品牌手機掠地 Sony與當地品牌被迫退出印度

2019-05-27 16:36

台北電腦展暖身！AMD總裁宣布攜手台積電7奈米製程

2019-05-27 15:58

Intel即將推出地表最高效能的第9代Core i9-9900KS特別版桌機處理器

2019-05-27 10:41

微軟透露Project xCloud服務將至少提供5000款遊戲內容

2019-05-27 01:14

不合理！蘋果二四排列「算盤」Emoji被糾錯了

2019-05-27 17:17

百度貼吧刪歷史紀錄 網民撻伐：火燒亞歷山大圖書館

2019-05-27 20:48

當今手機族最大黨 可能是「不換新機黨」

2019-05-27 14:59

WWDC什麼可期待？macOS、iOS一魚兩吃開發

2019-05-27 19:08

OTT消費糾紛大增！三大爭議「自動續約」最惹人厭

2019-05-27 21:33

傳蘋果涉售iTunes用戶資料 面臨集體訴訟

2019-05-27 19:40

Intel預覽Ice Lake處理器，強調比競爭對手帶來更真實效能表現

2019-05-27 10:41

處理器教母開講 超微GPU、CPU新品下半年登場

2019-05-27 14:42

2019 Computex 聚焦高效能運算、5G、AI及智慧應用

2019-05-27 11:18

COMPUTEX明登場 新產品、新技術股熱身

2019-05-27 14:43

華為風暴 惠譽：三星可能漁翁得利

2019-05-27 13:39

未來聚焦在6大面向，Intel期望讓處理器發揮「真實」效能

2019-05-27 10:41

半導體大咖集合 鎖定4大趨勢

2019-05-27 14:42

高調炫耀沒在怕！AVITA ADMIROR筆電這5色超搶眼

2019-05-27 16:36

影／台積電大進補 AMD、高通7奈米產品齊發

2019-05-27 22:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top