Navi顯示卡確定以Radeon RX 5000系列為稱，預計7月推出

在此次Computex 2019展前活動上，AMD確認將於代號Navi的新款顯示卡採用全新RDNA顯示架構，藉此取代過往採用的GCN架構設計，同時也確認Navi顯示卡將以Radeon RX 5000系列作為正式名稱，首先預計在今年7月推出名為Radeon RX 5700的顯示卡，而更多細節則預計在美國西岸時間6月10日展開的E3 2019活動上揭曉。

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AMD表示，RDNA顯示架構分別在運算單元、多層級快取重新設計，同時也針對每運作時脈展現效能、最高時脈運作作提昇，同時讓顯示運算流程最佳化，更強調在每運作時脈效能提昇1.25倍，每瓦效能更可提昇1.5倍。

同時，AMD也宣布Navi顯示卡將以Radeon RX 5000系列為稱，首波將推出名為Radeon RX 5700的顯示卡，預計會在今年7月正式推出，而更多細節則將在美國西岸時間6月10日展開的E3 2019活動上揭曉。

而針對遊戲應用表現，AMD更強調持續與遊戲業者、開發者合作，例如在Sony接下來即將推出的PlayStation 5新機，已經確認將採用AMD Navi顯示卡，以及Zen 2架構設計的Ryzen 3處理器。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》