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AMD代號「Rome」的新款EPYC系列處理器將與微軟Azure擴大合作

2019-05-27 21:43楊又肇

去年宣布代號「Rome」的新款EPYC系列處理器消息之後，AMD在此次Computex 2019除了宣布將擴大與微軟Azure雲端服務平台合作，更強調相比Intel今年4月初揭曉採28核心設計、代號Cascade Lake的第2代Xeon Scalable可擴充伺服器處理器，將帶來兩倍運算效能表現。

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以Zen 2架構打造，代號「Rome」的新款EPYC系列處理器，與代號「Naples (拿坡里)」的第一代EPYC系列處理器採用相同腳位設計，甚至也能相容下一款代號「Milan (米蘭)」的處理器產品，藉此讓伺服器產品能無縫升級使用。

除了以台積電7nm FinFET製程打造，並且採用Zen 2架構設計，新款EPYC系列處理器更搭載最高64組核心，並且以模擬方式對應128組核心使用模式，並且提昇週期運算指令集數量，以及I/O連接埠與傳輸頻寬規格。

在此次Computex 2019展前活動，AMD執行長Lisa Su更強調在與美國能源局橡樹嶺實驗室與超級電腦廠商Cray簽署合作的Frotier超級電腦計畫中，將分別採用AMD EPYC系列處理器，以及AMD旗下Radeon Instinct繪圖卡構成。

而在與微軟合作部分，更計畫進一步在Azure雲端服務平台擴大合作，讓AMD EPYC系列處理器更廣泛驅動微軟雲端服務效能。

效能表現部分，AMD更強調相比Intel今年4月初揭曉採28核心設計、代號Cascade Lake的第2代Xeon Scalable可擴充伺服器處理器，將帶來兩倍運算效能表現。

依照AMD說明，新款EPYC系列處理器將會在今年第三季推出，並且預期與諸多伺服器廠商合作。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

台積電米蘭

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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