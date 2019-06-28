大法官三分之二之惡…馬被批評的 蔡仍未節制權力

2019-06-28 00:24 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 林河名



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立法院臨時會昨通過蔡英文總統提名的四位大法官人事同意權，四位新任大法官十月上任後，蔡總統提名的大法官將增為十一人，超過大法官總人數三分之二，對於大法官解釋將有「絕對」影響力。

為何有「絕對」影響力？依目前的「司法院大法官審理案件法」規定，大法官解釋憲法，應有總額三分之二之出席，及出席人三分之二同意，方得通過。再依二○二二年將實施的「憲法訴訟法」規定，「憲法判決」應經大法官現有總額三分之二以上參與評議，現有總額過半數同意；聲請案件之受理，應經大法官現有總額三分之二以上參與評議，參與大法官過半數同意，未達同意人數者，應裁定不受理。

由此在在都可見，蔡總統提名的大法官只要掌握三分之二，便可控制大法官會議或未來的憲法法庭。這種情形在過去馬政府時期就曾被批評，如今蔡政府依然未能節制權力。

憲法規定大法官須超出黨派，獨立行使職權。權力分立的設計，是讓國家的權力分散，透過牽制以求平衡。正如美國在行政、國會之外，設立聯邦法院，其責任就是要抵禦行政機關逾越侵權，使得司法機關成為獨立於大眾意願制度之外的「局外人」。

所謂「局外人」，不是事不關己，而是我心如秤，避免「當局者迷」。美國已故著名大法官何姆斯，正因與當權者對立的見解，還為他贏得「偉大的異議者」美名。

這次蔡總統提名大法官之所以引發爭議，除了「蔡系」大法官將達三分之二，還有人選出現過去曾在公費留學考試面試自己指導學生，被質疑未利益迴避，甚至遭現任大法官寫在書中成為「負面教材」；也有人選政黨色彩明顯，甚至無所避諱。

這些問題原本可透過嚴格審查，讓社會充分檢視被提名人，以落實立院行使同意權。但真正關心者幾希？執政黨行禮如儀提名後，便急著強渡關山，在野黨無心也無力阻擋，使得審查過程備聊一格。令人憂心當大法官都成了「同路人」，教人如何信賴憲法解釋的權威與崇隆？