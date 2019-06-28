1任總統提11人 憲法設計不足、國會未能制衡

2019-06-28 00:32 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ／台北報導



立法院行使司法院大法官被提名人同意權案，院長蘇嘉全（右）宣布全數通過。記者林澔一／攝影 分享 facebook

立法院昨表決通過楊惠欽等四位大法官人事同意權案，有學者認為，蔡英文總統在任內能提名多達十一位大法官，實為憲法設計上的不足，再加上國會未能有效發揮制衡，最後恐危及大法官的公信力。

政大法律系副教授廖元豪指出，蔡英文總統提名高達十一位大法官，跨過釋憲和宣告政黨違憲解散的三分之二門檻，凸顯憲法設計上的問題。

原來的設計是讓每任總統在四年內，至少可以提名一半，然而由於司法院長、副院長在蔡英文上任時提前請辭等原因之下，「因緣際會」讓蔡提名至十一位之多。

廖元豪以美國聯邦最高法院為例，由一位首席大法官和八位大法官組成，均由美國總統提名，由美國參議院投票通過後任命，但歷任美國總統僅提名一到兩位。

廖元豪並指出，原來我國設計是希望透過國會監督進行制衡，讓總統在提名時有所顧忌，然而這次在執政黨居國會多數下，制衡的機制很難發揮效用。

廖元豪認為，四位被提名人學經歷都很適合，但一旦政治色彩很強，很容易發生爭議，易被認為是因意識形態被提名，恐傷害大法官的公信力。

廖元豪認為，只能期待大法官雖有政治色彩，但可以為了憲法犧牲個人政治立場，樹立中立公正的形象。

東海大學政治系主任胡祖慶亦表示，蔡英文總統的任期可能不到一年，卻一次提名四位大法官，時間點是有爭議的。律師葉慶元也明言，蔡總統提名大法官人數跨過三分之二門檻，未來民進黨所通過的法案，經總統公布後，有非常大的風險是不可能被宣告違憲。