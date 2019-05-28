謝銘洋酸馬、 蔡宗珍批服貿…藍質疑顏色喊嚴審

國民黨團總召江啓臣（圖）質疑謝銘洋、蔡宗珍、呂太郎「顏色正確」。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 副總統陳建仁昨天公布四名大法官提名人選，包括司法院秘書長呂太郎及考選部長蔡宗珍等人。綠委讚人選適任；但其中的台大法律系教授謝銘洋，曾在太陽花學運說「台大沒有把馬英九教好」，引發國民黨質疑立場偏頗，揚言屆時將嚴審相關人選。

四名大法官提名人選，包括謝銘洋、呂太郎、蔡宗珍，以及高雄高等行政法院法官兼院長楊惠欽。民進黨團幹事長管碧玲讚，蔡宗珍對人權保障有貢獻，呂太郎具備豐富的專業與經驗，對國家司法法制歷史有深度掌握，都是適任人選。

不過，國民黨團總召江啓臣質疑，除了謝銘洋曾有「台大沒把馬英九教好」言論，蔡宗珍曾說「服貿協議具備賣台隱憂」、呂太郎也曾被法界質疑「推動司改不力」，看來提名的審查標準就是「顏色正確」，意圖介入司法，突破民主國家的最後一道防線。

江啓臣表示，加上民進黨近期提名雲林縣前縣長李進勇為中選會主委，已經淪為新東廠，動輒彈劾檢察官和調查獨立機關中選會的蔡系監委們，「五權變一權，在民進黨執政下，指日可待」。黨團書記長吳志揚說，未來黨團會嚴格審查被提名人過去的著作、自述等，再評斷是否適任大法官。

不具名考試委員表示，蔡宗珍個性和能力強，但她在考選部任內對憲法重視顯有不足。高考三級的「法學知識與英文」考科中，科目占比分別為英文百分之五十、憲法百分之卅、法學緒論百分之廿，曾有試委建議把憲法占比調高，被蔡拒絕。該試委質疑，身為將來要詮釋憲法的大法官，卻不重視憲法，這不是錯亂嗎？

對於藍營質疑被提名人選立場不中立，民進黨立委周春米認為，謝銘洋在台大法學院教智慧財產權，擁有深厚的學術素養，曾說出這樣的話，只是他當時的評論，並不足以作為不適任的條件和理由。