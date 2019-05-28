大法官被提名人／楊惠欽沒官架子 裁判品質獲肯定

2019-05-28 00:23 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ／高雄報導



高雄高等行政法院院長楊惠欽。 記者胡經周／攝影 分享 facebook 高雄高等行政法院院長楊惠欽獲提名為大法官，司法界普遍肯定她多年民、刑事及行政訴訟案件的裁判品質；她期許自己作為大法官「掌握民意，讓解釋具有時代意義」。

楊惠欽任職高雄地院期間，曾獲高雄律師公會評選「裁判品質最佳」。高雄高等行政法院同事透露，楊辦案一絲不苟，做事相當嚴謹、注重小細節，毫無官架子，風評相當好。因楊惠欽審判經驗豐富、司法行政歷練完整，同事普遍認為，她是大法官優秀人選。