閱報祕書／大法官釋憲 效力不容撼動

「釋憲」是大法官重要工作，而釋憲的效力等同於憲法，不容撼動。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 大法官職權主要在於審理解釋憲法、統一解釋法律及命令案件、和總統、副總統彈劾案件、政黨違憲解散案件，其中民眾耳熟能詳的「釋憲」，就是大法官重要工作，而釋憲的效力等同於憲法，不容撼動，日前甫通過的同婚專法，部分反同者散播「公投大於大法官釋憲」耳語，其實危及憲政安定。

中華民國憲法規定司法院設大法官若干人，掌理憲法第78條規定事項，大法官任期八年，現任大法官共有15人。大法官須超出黨派以外，獨立行使職權，不受任何干涉，主要職權在於審理解釋憲法、統一解釋法律及命令案件、和總統、副總統彈劾案件、政黨違憲解散案件。

對於解釋憲法與統一解釋法令案件，大法官以會議方式合議審理；對於總統、副總統彈劾及政黨違憲解散案件，大法官組成憲法法庭合議審理。

司法院大法官審理案件法今年初修正為「憲法訴訟法」，是釋憲70年來最大的變革。新法由大法官組成憲法法庭，審理法規範憲法審查和裁判憲法審查案件、機關爭議、總統副總統彈劾、政黨違憲審查、地方自治保障案件、統一解釋法律及命令，最大的改變是，審理結果改以「裁判」方式宣告，以符司法權本質。

大審法修正的原因，其一在於大法官解釋的門檻過高，現行規定應有出席人數三分之二以上同意的高門檻。大法官極少人會「請假」，實務上不管同意或不同意須拿到15席大法官中的十票，新制改為大法官現有總額三分之二以上參與評議，大法官現有總額過半數同意（八票），就可作違憲或合憲判決，提高效率。