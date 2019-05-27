親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選新態勢
國民黨初選競逐
民進黨蔡賴之爭
大法官人選出爐
桃機壅塞求解方
3C世代手機癮
政治
軍事
綜合

不是諂媚是「款待」？川普訪日的「大相撲破例」爭議

廣西女子花百萬買到奇葩車位 窄到門開不了要爬天窗

閱報祕書／大法官釋憲 效力不容撼動

2019-05-27 14:46聯合晚報 王宏舜

「釋憲」是大法官重要工作，而釋憲的效力等同於憲法，不容撼動。 圖／聯合報系資料照...
「釋憲」是大法官重要工作，而釋憲的效力等同於憲法，不容撼動。 圖／聯合報系資料照片
分享
大法官職權主要在於審理解釋憲法、統一解釋法律及命令案件、和總統、副總統彈劾案件、政黨違憲解散案件，其中民眾耳熟能詳的「釋憲」，就是大法官重要工作，而釋憲的效力等同於憲法，不容撼動，日前甫通過的同婚專法，部分反同者散播「公投大於大法官釋憲」耳語，其實危及憲政安定。

中華民國憲法規定司法院設大法官若干人，掌理憲法第78條規定事項，大法官任期八年，現任大法官共有15人。大法官須超出黨派以外，獨立行使職權，不受任何干涉，主要職權在於審理解釋憲法、統一解釋法律及命令案件、和總統、副總統彈劾案件、政黨違憲解散案件。

對於解釋憲法與統一解釋法令案件，大法官以會議方式合議審理；對於總統、副總統彈劾及政黨違憲解散案件，大法官組成憲法法庭合議審理。

司法院大法官審理案件法今年初修正為「憲法訴訟法」，是釋憲70年來最大的變革。新法由大法官組成憲法法庭，審理法規範憲法審查和裁判憲法審查案件、機關爭議、總統副總統彈劾、政黨違憲審查、地方自治保障案件、統一解釋法律及命令，最大的改變是，審理結果改以「裁判」方式宣告，以符司法權本質。

大審法修正的原因，其一在於大法官解釋的門檻過高，現行規定應有出席人數三分之二以上同意的高門檻。大法官極少人會「請假」，實務上不管同意或不同意須拿到15席大法官中的十票，新制改為大法官現有總額三分之二以上參與評議，大法官現有總額過半數同意（八票），就可作違憲或合憲判決，提高效率。

大法官釋憲司法院
2020總統大選「誰出馬」?一手掌握最新民調、初選分析→

相關新聞

「沒把馬英九教好」台大教授謝銘洋被提名

2019-05-27 14:43

審薦僅16天遭疑口袋名單 陳建仁否認

2019-05-27 14:36

大法官提名出爐 不當黨產、年改釋憲受矚目

2019-05-27 14:31

蔡總統提名蔡宗珍、謝銘洋等4名大法官

2019-05-27 14:09

高高行院長楊惠欽獲提大法官 專精稅法無官架子

2019-05-27 11:40

大法官提名人選蔡宗珍 研究德國黨產法制

2019-05-27 11:06

大法官被提名人謝銘洋太陽花學運曾說：沒把馬英九教好

2019-05-27 10:57

大法官提名人謝銘洋 太陽花學運曾說：沒把馬英九教好

2019-05-27 10:34

司法院秘書長呂太郎獲提名大法官 法界不意外

2019-05-27 10:11

蔡英文最新提名大法官 呂太郎、蔡宗珍入列

2019-05-27 09:57

大法官職司解釋憲法等權 釋憲效力不容動搖

2019-05-27 09:35

總統明提名4位大法官 學界法界名望人士在這裡

2019-05-26 23:42
看更多

熱門文章

館長轟韓國瑜「騙子」 表態2020只挺國民黨這些人

2019-05-26 19:22

槓上館長稱他有七前科 李天鐸一周後首回應

2019-05-27 12:17

質詢罵王世堅「垃圾」 柯Ｐ引法條道歉：答覆超出範圍

2019-05-27 09:58

孫大千列舉蔡英文對台十大傷害 再做一任回天乏術

2019-05-27 08:08

韓、郭搶攻網路聲量！這人一旁看戲 為何聲勢竄回高峰

2019-05-27 09:00

桃機機坪塞爆 飛機委屈滑行道過夜

2019-05-27 00:33

林濁水問郭台銘：一旦當選 要恢復軍公教原替代率？

2019-05-27 08:08

紓解桃機壅塞 中南部機場宵禁喊鬆綁

2019-05-27 00:18

「2019臺灣社會信任」調查結果出爐！台灣民眾最不信任哪些人？

2019-05-27 13:14

總統初選燒進校園 「複製韓冰」會成燎原火？

2019-05-27 08:00

郭台銘批故宮南院養蚊子 蔡英文回酸：別只看到蚊子

2019-05-26 18:10

蔡英文最新提名大法官 呂太郎、蔡宗珍入列

2019-05-27 09:57

郭台銘網路聲量快速攀升 郭：我有信心攀到第一

2019-05-26 17:09

大法官提名人謝銘洋 太陽花學運曾說：沒把馬英九教好

2019-05-27 10:34

郭台銘稱綠營以「米蟲」羞辱軍公教 政院：偏激不實

2019-05-26 19:00

兩難卡關…大園海軍基地 救急破局

2019-05-27 00:39

蔡酸別只看到蚊子 郭台銘：遊客少幾十萬當然只看到牠

2019-05-26 21:11

總統明提名4位大法官 學界法界名望人士在這裡

2019-05-26 23:42

北部7縣市萬安演習 高速路「可下不可上」

2019-05-27 00:24

韓國瑜六一台北造勢 朱立倫：勞民傷財

2019-05-27 11:15

五人小組有人挺郭黑韓？韓國瑜：希望超然公正

2019-05-27 11:11

北部今下午1點半到2點萬安演習 人車及高鐵管制

2019-05-27 00:35

新聞眼／拚觀光？夜難眠？機場宵禁鬆綁 民意拔河

2019-05-27 00:24

影／柯文哲深夜返台 粉絲熱情接機

2019-05-27 00:19

六一凱道大會師 韓粉喊贏回庶民政權

2019-05-27 00:19

謝銘洋曾酸台大沒教好馬英九 陳建仁救援不讓問

2019-05-27 10:59

郭台銘說「蚊子大」故宮：南院景觀已有很大差異

2019-05-26 22:31

董念台：妙天館長出頭天 另類神棍大玩政治遊戲

2019-05-27 09:25

柯文哲想師法德川家康 名嘴分析「他想等天下」

2019-05-26 19:18

選定了！國民黨台南市議員蔡育輝宣布參選立委

2019-05-27 11:36

被監察委員鎖定壓力大 法官自請辭職獲准

2019-05-27 11:39

陳菊上月造訪憂心初選 李登輝：民進黨要爭取人民認同

2019-05-26 19:05

蘇啟誠輕生謝長廷置身事外 林郁方批：吃立院豆腐

2019-05-26 16:04

大法官職司解釋憲法等權 釋憲效力不容動搖

2019-05-27 09:35

司法院秘書長呂太郎獲提名大法官 法界不意外

2019-05-27 10:11

嘉義隔空開槍…蔡英文諷看蚊不看展 郭台銘批缺執行力

2019-05-26 23:54

劉世芳：中執會若要表決 五人小組先公開協調過程

2019-05-26 16:32

柯文哲啖核食…日方滿意 友中…台僑冷淡

2019-05-27 00:12

影／大團結！蔡英文訪嘉義縣不分派系都到場支持

2019-05-26 18:08

賴清德：不會脫黨參選 也不會採法律途徑

2019-05-27 12:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top