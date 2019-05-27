「沒把馬英九教好」台大教授謝銘洋被提名

大法官被提名人，左起謝銘洋、楊惠欽、蔡宗珍、呂太郎。 記者賴于榛／攝影 分享 facebook 蔡英文總統今天提名四位大法官，其中台大法學系教授謝銘洋，五年前曾在太陽花學運落幕時以台大法學院長身分，肯定學生勇敢站出來反服貿，反抗違法的政府，且在座談會上說執政者是台大法律系校友，「沒把馬英九教好」。

謝銘洋／曾連署拔管

在2018年5月時教育部駁回台大新任校長管中閔遴選案時，台大法律學院教授、校友在網路上共同連署，呼籲校方重啟校長遴選、重建校務會議正當程序、建立台大學術與法治典範，謝銘洋當時也名列連署發起人。

呂太郎／改革派代表人物

大法官提名人呂太郎是中興大學法研所碩士，1994年呂擔任台中地院法官時，曾參與「司法改革入憲」行動，當時他與另外九名法官代表向國民大會請願，提出法官自治、司法預算獨立提出權等訴求，打破過去司法界給人的刻板保守印象。

呂太郎是早期推動司法改革的「改革派」法官代表性人物之一，因爭取法官獨立審判空間，獲本月5日逝世的前司法院長施啟揚賞識。呂常表示，只要人民的權利未獲保障，政府就有義務協助，不管當事人是不是社會上的少數。

蔡宗珍／德轉型正義專家

大法官提名人、考選部長蔡宗珍2016年上任後，隔年突然修改律師考試錄取門檻，引起學生連署抗議；另她對於德國轉型正義有所研究，撰寫過「德國統一後處理東德時期黨產之法制析論」。

民進黨政府制定「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例 」，以實現轉型正義，部分參考德國清查前東德共黨黨產立法經驗，擁有德國慕尼黑大學法學博士的蔡宗珍，在這方面有所研究。

楊惠欽／踏實無官架子

高雄高等行政法院院長楊惠欽今天被提名為大法官人選，她曾擔任高雄地院法官、庭長，後來長期都在行政法院，五年前調升高雄高等行政法院院長。楊惠欽不曾當過發言人，鮮少登上新聞報導版面，不過同仁透露她無官架子，做事注意細節，對於稅法相當專精，「是一步一腳印的人。」