大法官提名出爐 不當黨產、年改釋憲受矚目

2019-05-27 14:31 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 王宏舜 ／台北報導



攸關全國公教人員權益的公教年改釋憲案，6月24、25日將舉行憲法法庭言詞辯論，大法官最晚將在8月23日前作出解釋 。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

我國大法官釋憲至今已作出776號解釋，上周五我國成為亞洲第一個同婚合法國家，就是依據前年通過的釋憲案，目前最受矚目的待審案件是6月24、25日要舉行的軍、公、教年改憲法法庭言詞辯論，大法官最晚將在8月23日前作出解釋，另外還有不當黨產條例違憲疑義釋憲案等。

司法院去年慶祝大法官釋憲70周年，作出影響深遠的解釋，前院長翁岳生受邀致詞時還提醒大法官，須依憲法及良知作成判斷，解釋結果須符合正義公平，並對歷史負責。

兩岸重婚、父權優先 釋憲助扭轉不公

過去重要的釋憲案，如因時代因素造成的兩岸重婚問題，在1989年大法官作出釋字第242號解釋後，獲得解決，大法官認為國家遭遇重大變故，在夫妻隔離，相聚無期的情況下所發生重婚事件，與一般重婚事件不同，在台婚姻有效。

另外還有釋字第365號，宣告民法「父權優先」條款違憲。以及釋字第694號，作出「所得稅法以扶養其他親屬或家屬須未滿20歲或年滿60歲始得減除免稅額之規定 」違憲。

釋字第719號「政府採購得標廠商應進用一定比例原住民案」，攸關原住民族的工作保障。大法官認為，相關規定在「促進原住民就業，維護重要公益」，未過當限制營業自由，這號解釋宣告有關規定合憲。

同婚釋憲 台灣成亞洲第一

司法院釋字748號解釋促成同婚合法化，而過去像是「父權優先」條款曾被宣告違憲，都保障了弱勢人權。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

今年5月24日同婚登記得以上路，就是因為釋字第748號解釋，大法官認為民法親屬篇婚姻章違反婚姻自由平等保障，並要求主管機關在解釋公告後兩年內修改相關法律，因此立法院也趕在5月17日通過「司法院釋字第748號解釋施行法」，保障相同性別兩人可向戶政機關辦理結婚登記，讓台灣成為亞洲第一個同性婚姻法制化國家。

不少釋憲案影響社會甚鉅，但也有一些釋憲受益者「寥寥」，像是釋字747號「土地所有權人因公路穿越地下得請求徵收地上權案」，在台灣實際受影響者只有1人，但大法官仍予以解釋，這些都是對人權的保障。

解釋得罪立院 曾遭政治刁難

大法官也曾遭遇過「政治」刁難，翁岳生就提過，因釋字76號關於「國會」的解釋得罪了立法院，立院制定了「大法官會議法」來約束大法官的職權行使，造成第二、三屆大法官功能萎縮，第三屆大法官九年僅出24件解釋，那時秘書長還要到最高法院、最高行政法院「拜託請求解釋」。第四屆的大法官重新思考，「人民的聲請從寬」，人民與大法官的關係逐漸緊密。