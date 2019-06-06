金門高梁出類拔萃 識貨者爭相收藏

2019-06-06 12:00 文／ 陳玉蘭



陳香、糧香加上淡淡果香，金門高粱酒的迷人氣息不僅行家為之傾倒，更因其具增值、投資空間，也成竊賊覬覦下手目標！飄香一甲子的金門酒廠，上半年在世界國際指標烈酒賽事中勇奪18金，其中58度金門高粱榮膺2019年度最佳白酒，成就無可撼動的品質保證，讓藏家視如珍寶典藏入窖，捨不得輕易開瓶，陳高與特殊年份高粱酒屢創新高價，近年竊案頻傳，突顯炙手可熱程度。

瓶中有歲月，老酒見真情，金門高粱酒的收藏價值，近年在各大拍賣會上亮眼表現更甚紅酒、威士忌，吸引酒迷藏家追捧名物，然而不只玩家搶當伯樂，還意外淪為竊賊下手目標！事實上，金門高粱酒不只伴隨台灣民眾成長，也風靡陸客、國際酒壇，愈陳愈見渾厚實力。

圖／黑松 提供 分享 facebook

釀酒工藝出類拔萃 蟠踞白酒之冠做好酒，才能長長久久，金門酒廠近年屢在國際烈酒賽事大放異彩，堪稱台灣之光！首先自2016年起在素有「酒界奧斯卡」之稱的舊金山世界烈酒大賽中，58度金門高粱酒首次獲得「最佳白酒」至高殊榮，爾後連續三年參賽、次次成績斐然、驚艷國際。今年2019再次挑戰舊金山世界烈酒競賽，58度金門高粱酒更是擊敗近全場3000支精銳勁敵，一舉拿下代表最高品質的雙金獎牌及第二次的「年度最佳白酒」，也是唯一曾兩次獲得年度最佳白酒獎的酒款，此番殊榮，讓來自台灣的金門高粱酒品質及實力在世界舞台上更加倍受肯定。

能夠讓金門高粱酒旋風席捲國際酒壇、大放異彩，除了源自於金門當地得天獨厚的穀物原料、氣候、水質，出類拔萃的釀酒工藝與坑道窖藏技術，更是蟠踞華人白酒之冠不可或缺的最大功臣。尤其遵循古法的固態蒸餾，更是58度金門高粱酒耐人尋味的關鍵。酒廠使用有如大型蒸籠、號稱「天鍋」的甑鍋，與先加熱裝滿水的地鍋，由師傅以人工方式層層鋪撒發酵好酒醪後，透過水蒸氣提取出精華及酒精，冷卻凝結後再掐頭去尾摘取最精華酒液，成就不凡名物。

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新酒飄香老酒醇順 窖池香氣迷人近年在國際重要宴會上，金門高梁都扮演最佳配角，甚至被指定作為伴手禮，曖曖內含光。新酒醇順老酒飄香，不論是金門高梁黑金剛或最新得獎款58度金門高粱，迷人窖池香氣，總叫藏家們為之瘋狂。

香氣、口感、尾韻是品飲金門高粱的三大重點，以58度金門高粱酒為例，透過垂直品飲筆記可發現，3年以上酒體不僅有良好適口性，酒精刺激感也會逐年遞減，取而代之的是窖池香氣充盈口腔，回甘尾韻叫人心曠神怡。至於為何會有如此神奇的變化，關鍵就在於酒廠採用純糧固態工法釀造，讓酒體會產生微量元素變化物質，使其裝瓶後金門高粱酒還能持續熟成，因此即使需要較高門檻技術、耗費較多人力製成，但只要能換得一口香氣濃郁、口感豐盈的涓滴佳釀，一切都值得。

好酒可分享可典藏 封印時間記憶走過烽火連城歲月的金門高粱酒，可謂中國白酒文化裡歷史最悠久支脈，保存著精湛釀酒工藝，使58度金門高粱酒勇奪世界冠軍殊榮，奠定台灣之光國酒地位，集民族情感大愛於一身，品飲時間的滋味，迷人且深刻。用這樣好酒款待好友一起把酒言歡，更顯友誼無價，品嚐好友珍藏的酒，顛覆對高梁酒的印象，溫潤香醇的口感讓人一喝就愛上。除了宴客外，不少藏家喜愛購買特殊年份酒款，未來可能給女兒當嫁妝，或等孫子結婚時拿出來喝，封印時間記憶。