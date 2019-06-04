全球最威調酒師 58度金門高粱酒 垂直年份霸氣出擊

2019-06-04 11:02 聯合新聞網 文／黎允之



※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

你知道全世界最厲害的調酒師是誰嗎？它的薪資無法用金錢衡量，任何人都不能獨佔它，它公平的對待每一個人，不僅讓人品嚐到豐富的酒香尾韻，更引領人們穿越現實、回到過去……。

圖／黑松提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 分享 facebook

沒錯，這位偉大的調酒師，叫做「時間」。雖然看不見摸不著，卻可以喝得出來。為了創造一段難忘的「時光之旅」，58度金門高粱酒總代理 - 黑松公司創新推出垂直年份典藏組禮盒，讓消費者品嚐連續五年不同年份的58度金門高粱酒，來一場重溫回憶的「時間同學會」。

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時間與空間的交集，正是金門高粱酒最奢侈的祕方。吸口氣，聞得到窖池香味；閉上眼，盡是穀香美好。2019年的白金龍，保留最原始的味道、新鮮的刺激，酸甜協調，有朝氣和活力；2018年，稻穀香與花香並放，口感繽紛；2017年的白金龍，層次豐富，餘韻悠長，散發一絲老金酒特有的陳醬香氣；到了2016年份，各式香氣集結，水乳交融恰到好處，還增添了淡淡甘草香味；2015年的白金龍，則展現濃郁陳醬香味伴隨飽滿高粱香、淡淡蘋果香，口感柔和紮實，回甘的淡雅甜令人心曠神怡。

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這麼有意思的創舉，其實已經悄悄醞釀五年，幕後推手正是代理58金門高粱酒台灣地區總經銷的黑松公司。由於58白金龍是純糧固態發酵，即使裝瓶後，還是會持續熟成，造就不同年份的酒擁有各自獨特的風味，可說是一瓶「活」的酒。因此，黑松公司自2015年接手後，就開始計畫性的保留各年份庫存酒，再觀察近年來國人喝酒的習慣，重磅出擊，推出白酒市場首見的「58度金門高粱酒 - 垂直年份典藏組」禮盒。黑松公司王處長表示，「我們一直在想，有什麼方式能夠讓消費者真正體驗時間魔法帶給高粱酒獨一無二的醇化風味，因此從去年推出2015年封存的千日醇版58度金門高粱後，我們就開始積極籌備規劃，將2015年至2019年連續五個年份的58度金門高粱酒一次收錄，希望用這樣革命性的垂直年份品酒法，帶給消費者帶來前所未有的新體驗。」典藏組禮盒並特地附贈一只造型特殊、外觀看似可愛金魚的「品酩神器」，這款義大利聞香專用杯，是經由結構工程師依照香氣分子的特徵所設計出來的品鑑杯，透過杯身角度設計，品飲者可以更清楚感受到，原來平常被酒精氣味遮蔽下，白金龍有的最純粹細膩的陳糧香氣，讓愛酒人士可以一次品盡好酒佳釀的無限層次。

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金門高粱酒向來風采迷人，享譽國際，2019年甫於舊金山、比利時、紐約參加世界級烈酒評鑑競賽，連奪18面金牌，58度金門高粱酒更於美國指標性大賽《舊金山世界烈酒競賽》中榮膺「年度最佳白酒(Best of Class)」之最高榮譽。金門得天獨厚的自然環境，加上卓越的製酒工藝及坑道窖藏技術，是金門高粱酒無法復刻、品質受到國際高度肯定的關鍵。

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這些年，那些事；歲月如歌，往事值得回味。今年就透過「58度金門高粱酒 - 垂直年份典藏組」，來場同學會吧，邀請陪著你一路走來好友們，品味垂直年份，細數歲月靜好，回顧過去，享受當下，展望下一個五年，讓我們一起乾杯！

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