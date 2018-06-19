親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
日本大阪強震
美中貿易交鋒
川金峰會落幕
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

世足熱媒體爭卡位 陸記者遭嗆「你們世界盃沒入圍神氣啥？」

國內分屍人數最多的吳應弘早已槍決 而現在呢？

金正恩再向習近平請益 料談川金會後下一步

2018-06-19 22:39中央社 北京19日綜合外電報導

北韓領導人金正恩上週與美國總統川普舉行歷史性高峰會後，今天來到北京進行2天訪問，專家分析，他是要與中國國家主席習近平商討川金會後的下一步。

金正恩此次訪問北京，外界並不意外，但在美國企圖讓北韓放棄核計畫的努力中，這讓中國得以強調自身扮演的重要角色。美國向來希望中國能運用對北韓的影響力，讓平壤上談判桌，但此時美中關係因重大貿易爭端而備受考驗。

美聯社報導，華府戰略暨國際研究中心（CSIS）亞洲資深顧問葛來儀（Bonnie Glaser）表示，習近平「在幕後施加很多影響力」，可想而知習近平希望金正恩能向他直接簡報川金會內容。

葛來儀說：「預估他們將談及未來路徑及優先順序為何。就中國而言，這些優先順序是要確保北京被涵蓋在任何有關和平條約的會談中，以及在朝鮮半島創造美軍沒有必要繼續留駐的氛圍。」

中國官方媒體過去都是在金正恩返國後，才宣布金正恩來訪消息，但這次卻不同以往。分析家表示，北京看似想讓這類訪問正常化。

北京人民大學國際關係學院副教授成曉河表示，這次不同以往，中央電視台在金正恩出發前就放出消息。

成曉河說：「這是個進步，顯示中國與北韓的關係正朝向更健全、正常的方向邁進。」他並說，金正恩來訪的頻率之高「前所未見」。

位於首爾的北韓大學院大學（University ofNorth Korean Studies）教授梁茂進則說，金正恩今年不斷訪問北京，顯示中國與北韓近來因金正恩發展核武和長程飛彈而冷颼颼的關係，已完全融冰。

梁茂進表示：「這顯示北韓與中國已完全恢復歃血為盟的關係。」

金正恩北韓北京川普川金會

相關新聞

央視：金正恩訪北京 會見習近平

2018-06-19 19:52

金正恩訪北京前 送習近平的賀卡花籃已先到

2018-06-19 16:10

韓美達成共識 暫停乙支聯合軍演

2018-06-19 14:34

美韓宣布 暫停8月聯合軍演

2018-06-19 14:28

傳金正恩今三訪中國 親向習近平說明川金會

2018-06-19 09:10

美國防部證實 暫停八月美韓聯合軍演

2018-06-19 08:25

川金歷史性峰會後 具代表性的美韓聯合軍演取消

2018-06-19 07:33

習近平促停美韓軍演？ 川普：是我

2018-06-19 00:15

人手一支手機、 摩天大樓一棟棟蓋 川金會後直擊北韓真實經濟力

2018-06-15 10:11

專題／川金會登場 看兩大狂人如何交鋒

2018-06-11 17:31
看更多

熱門文章

第34子在台灣！全球播種 捐精教授在以色列踢鐵板

2018-06-19 09:54

開盤前 台積電值得留意的兩個利空消息

2018-06-19 06:27

愛到不想放手！刪男友獲奬學金電郵 判賠600萬

2018-06-19 13:26

台灣男子遊日變「癡漢」 電車上摸OL大腿被逮

2018-06-19 13:38

美中貿易戰升級 川普威脅對陸追加額外關稅

2018-06-19 08:04

畢業照喊「共產主義將勝」西點生被罵翻只好退役

2018-06-19 17:19

女老師聯合好友 誘拐多名未成年高中生上床

2018-06-19 13:38

日本民眾捕獲2米長地震魚 2日後大阪真發生強震

2018-06-19 15:39

福斯排氣檢驗造假醜聞延燒 奧迪CEO被捕

2018-06-19 00:02

川普下令成立太空部隊 做第六軍種

2018-06-19 08:52

川普擬對2,000億美元陸產品另課關稅 中國奉陪到底？

2018-06-19 10:11

影／湖邊拍到「微爆流」 壯觀奇景如天空捲起海嘯

2018-06-19 11:04

美中貿易緊張升級 美國務卿：陸聲稱開放「是個笑話」

2018-06-19 05:14

傳金正恩今三訪中國 親向習近平說明川金會

2018-06-19 09:10

梅根老爸曝梅根想懷孕 還要哈利不准打心肝女兒

2018-06-19 15:17

馬星高鐵可能出現替代案 可節省3700億

2018-06-19 12:08

川普貿易戰 日本和中國變盟友

2018-06-19 12:00

科技業對抗供應鏈血汗勞工排名 英特爾第一 大立光墊底

2018-06-19 08:22

震傷文化財／古蹟國寶 牆裂瓦飛…

2018-06-19 00:02

川金歷史性峰會後 具代表性的美韓聯合軍演取消

2018-06-19 07:33

中美貿易摩擦 南韓經濟恐陷「五面楚歌」

2018-06-19 12:55

中興通訊命運再添變數 美參院通過恢復制裁議案

2018-06-19 09:19

川普節節進逼 評論：中國面臨史無前例挑戰

2018-06-19 16:55

大阪規模6.1地震 4死逾300傷

2018-06-18 23:57

強震現場／驚恐15秒 房屋上下甩 他嚇破膽

2018-06-18 23:55

貿易戰再升級 美對中加碼10%關稅

2018-06-19 18:06

外資撤資潮 襲新興亞洲

2018-06-19 00:09

聯合利華打擊假網紅

2018-06-19 00:02

川普指示美政府找出2,000億中國商品以待另課10%關稅

2018-06-19 07:59

無證移民收容中心直擊 20人關一籠 數百兒童關「狗籠」

2018-06-19 15:29

川普擬追加2000億美元商品關稅 陸嗆聲反制

2018-06-19 14:21

5位第一夫人同聲撻伐 斥「關孩子像集中營」

2018-06-19 15:34

13歲的她一開唱 連毒舌派評審也折服

2018-06-19 14:23

美加碼課徵大陸貨關稅 中方批勒索且將反制

2018-06-19 11:05

川普大打關稅戰 傷及自身農民票源

2018-06-19 13:28

川普揚言課新關稅 中國商務部：極限施壓訛詐

2018-06-19 11:16

美參院版《國防授權法案》恢復制裁中興通訊

2018-06-19 08:21

習近平促停美韓軍演？ 川普：是我

2018-06-19 00:15

中美貿易戰 學者：不會真的打起來

2018-06-19 13:56

印尼渡輪翻覆 至少128人失蹤

2018-06-19 19:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top