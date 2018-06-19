金正恩再向習近平請益 料談川金會後下一步

2018-06-19 22:39 中央社 北京19日綜合外電報導



北韓領導人金正恩上週與美國總統川普舉行歷史性高峰會後，今天來到北京進行2天訪問，專家分析，他是要與中國國家主席習近平商討川金會後的下一步。

金正恩此次訪問北京，外界並不意外，但在美國企圖讓北韓放棄核計畫的努力中，這讓中國得以強調自身扮演的重要角色。美國向來希望中國能運用對北韓的影響力，讓平壤上談判桌，但此時美中關係因重大貿易爭端而備受考驗。

美聯社報導，華府戰略暨國際研究中心（CSIS）亞洲資深顧問葛來儀（Bonnie Glaser）表示，習近平「在幕後施加很多影響力」，可想而知習近平希望金正恩能向他直接簡報川金會內容。

葛來儀說：「預估他們將談及未來路徑及優先順序為何。就中國而言，這些優先順序是要確保北京被涵蓋在任何有關和平條約的會談中，以及在朝鮮半島創造美軍沒有必要繼續留駐的氛圍。」

中國官方媒體過去都是在金正恩返國後，才宣布金正恩來訪消息，但這次卻不同以往。分析家表示，北京看似想讓這類訪問正常化。

北京人民大學國際關係學院副教授成曉河表示，這次不同以往，中央電視台在金正恩出發前就放出消息。

成曉河說：「這是個進步，顯示中國與北韓的關係正朝向更健全、正常的方向邁進。」他並說，金正恩來訪的頻率之高「前所未見」。

位於首爾的北韓大學院大學（University ofNorth Korean Studies）教授梁茂進則說，金正恩今年不斷訪問北京，顯示中國與北韓近來因金正恩發展核武和長程飛彈而冷颼颼的關係，已完全融冰。

梁茂進表示：「這顯示北韓與中國已完全恢復歃血為盟的關係。」