紐時：星神秘美商傳話庫許納 促成川金會

2018-06-17 22:33 聯合報 記者 聯合報 記者 王麗娟 ╱即時報導



紐約時報報導，圖中川金會的歷史一握之所以能夠實現，與居住新加坡的美商舒爾哲息息相關，川普的女婿庫許納實則也扮演了一角。美聯社 分享 facebook 紐約時報17日報導，居住新加坡的美商舒爾哲（Gabriel Schulze）去年夏天向美國政府作了一項不尋常的傳話：北韓政府希望有機會和總統川普的女婿兼高級顧問庫許納談話，因為北韓一名高官正尋求背後管道，試探讓川普與北韓領袖金正恩會面的可能性。當時川金兩人已因北韓核子與飛彈計畫互撂武力相見狠話數月。

紐時報導，舒爾哲的穿針引線，最終促成本月的川金會。川金會的召開，除了外界所知，南韓總統文在寅功不可沒外，川金會還是靠情報員的會面、有利可圖的企業家，以及之前媒體從未報導過的庫許納角色促成。熟悉川金會談判的人士指出，舒爾哲的早期接觸重要至極，它啟動了與北韓的「外交往來」，也才有新加坡的川金會。

舒爾哲常赴北韓尋找商機，在北韓人脈通達。至於北韓官員想與庫許納搭上線，除了庫許納可直達天聽，另一是為避免因人事變動斷線。川普政府上台最初數月，人事一再出現更迭。

北韓人想找庫許納，則是效法中國作法。中國認定庫許納是太子黨，北韓因此跟隨中國腳步，想與庫許納建立秘密管道，規避美國國務院的官僚作業。

中華民國總統蔡英文與川普通話後，中國領導階層大為不悅，其後是庫許納對中國駐美大使崔天凱開闢私人管道，才有後來的川習會，讓川普在他佛州的海湖莊園當了中國國家主席習近平兩天的東道主。

熟悉內情的人士表示，在與北韓官員談判的背後管道上，庫許納並未扮演直接角色，他將舒爾哲此人和他的話轉給當時的中情局長龐培歐，要中情局出面主談。

目前不清楚庫許納為何將此事交辦中情局，可能與他和當時的國務卿提勒森不睦，與龐培歐交好有關。庫許納本人不插手，不清楚是否與他當時並不享有永久最高安全許可有關。

舒爾哲是採礦致富家族的後代，美國與北韓關係解凍，可能帶給他莫大商機。他的公司專門投資高風險的邊境市場如衣索比亞、蒙古等地。2016年，歐巴馬政府對北韓施加新制裁前，他曾與北韓做過幾樁小生意。

去年9月，提勒森曾說美國政府「與北韓之間有兩、三條管道」，他冀望這些管道有助減緩美國與北韓緊張關係。翌日川普推文對提勒森開罵，要他「省省力氣」，「不用浪費時間和小火箭人（金正恩）談判」。

事實上，龐培歐當時正試圖與北韓情報官員接觸。龐培歐今年去了北韓兩趟 ，在取代提勒森成為國務卿後，又繼續領導川金會的談判工作。

紐時報導，川普會是情報員談判與安排的結果，因此川金會最初是由與北韓有生意往來的美國商人兼投資人提議也不足為奇。