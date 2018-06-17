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北韓聞風喪膽的雷霆軍演 原來是怕這款戰機？

2018-06-17 09:00聯合報 陳韋廷／報導

美韓聯合軍演可能將無限期暫停。路透
美韓聯合軍演可能將無限期暫停。路透
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軍演挑釁又花錢？南韓錯愕要解釋

美國總統川普在川金會後宣布暫停美韓聯合軍演，稱軍演非常挑釁又花錢，而他此一決定似乎對北韓做出了重大讓步，並讓盟友南韓錯愕，急找美方尋求解釋。

川普對金正恩做出了暫停軍演的重大讓步。路透
川普對金正恩做出了暫停軍演的重大讓步。路透
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法新社報導，北韓長久以來一直試圖結束美韓聯合軍演，譴責這些軍演是侵略演習，且展開演習與試射飛彈進行反制。在軍演期間，朝鮮半島緊張關係則不可避免地升級，即便美國與南韓長久以來一直堅稱演習為防禦性質。

川普在記者會上形容軍演「昂貴且非常挑釁」。路透
川普在記者會上形容軍演「昂貴且非常挑釁」。路透
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在跟北韓年輕領袖金正恩會晤後召開的有問必答記者會上，川普學北韓長久以來所使用的字眼，告訴記者說將結束「挑釁的」聯合演習，而他此一聲明似乎讓南韓與日本感到措手不及。

龐培歐：暫停演習取決於有成效的談判

日本防衛大臣小野寺五典13日表示，演習對區域安全「至關重要」，美國國務卿龐培歐則堅稱暫停演習取決於「真誠地」富有成效的談判。

川普宣布將暫停美韓聯合軍演。路透
川普宣布將暫停美韓聯合軍演。路透
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美韓聯合軍演 停辦有先例

每年定期舉行的美韓聯合軍演曾有停辦的先例，兩國在1990年代為遏制北韓核野心舉行的會談期間曾叫停聯合演習。

以下為法新社整理的美韓聯合軍演項目。

關鍵決斷演習以電腦模擬演練為主。圖取自美國國防部官網
關鍵決斷演習以電腦模擬演練為主。圖取自美國國防部官網
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關鍵決斷 電腦模擬兵推

「關鍵決斷」是軍事指揮官在電腦上模擬兵推，通常在3月開始，持續約10天，並經常伴隨著世界上最大野戰演習之一「鷂鷹」一起進行。

圖為去年美韓鷂鷹演習時模擬兩棲登陸作戰情形。歐新社
圖為去年美韓鷂鷹演習時模擬兩棲登陸作戰情形。歐新社
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鷂鷹演習 曾為融冰縮短

鷂鷹演習則為期兩個月，有超過20萬南韓士兵以及大約3萬美軍參與，包括來自海外的數千名士兵。今年2月北韓派出運動員和啦啦隊，由北韓領袖金正恩胞妹金與正親自帶團，前往南韓參加平昌冬奧，兩韓外交融冰，鷂鷹演習時間被縮短一個月來維持和解氣氛。

圖為F-22戰鬥機。路透
圖為F-22戰鬥機。路透
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超級雷霆 最讓北韓恐懼

「超級雷霆」是大規模的空中演習，通常持續兩周。美韓兩國在今年5月曾舉行超級雷霆演習，動員約100架戰機參與，包括美軍先進的F-22戰鬥機，而該戰機因擁有躲避雷達跟精準打擊能力而讓北韓感到恐懼。

是次演習引起北韓強烈抗議，還威脅取消計畫舉行的川金會，並推遲原定與南韓舉行的軍事會議。

圖為去年8月乙支自由衛士演習部分演練畫面。路透
圖為去年8月乙支自由衛士演習部分演練畫面。路透
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乙支自由衛士 演習一完北韓射彈

為期兩周的「乙支自由衛士」演習通常在8月開始，雖然大部分以電腦進行的指揮與控制演練，但平壤方面仍認為是侵略北韓、具高度挑釁舉動的演習。

在去年的乙支自由衛士演習舉行完後，北韓試射飛越日本上空的彈道飛彈，引發全球恐慌以及日本的強烈反應。

美軍去年曾派出B1-B轟炸機參加超級雷霆聯合空中演習。路透
美軍去年曾派出B1-B轟炸機參加超級雷霆聯合空中演習。路透
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