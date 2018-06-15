交上朋友了！ 川普稱週日要打電話給金正恩

2018-06-15 23:18 中央社 華盛頓15日綜合外電報導



美國總統川普。 美聯社 分享 facebook

美國總統川普今天表示，他計畫在17日打電話給北韓領導人金正恩。他們兩人本週剛在新加坡開過高峰會。

川普在福斯新聞頻道（Fox News）記者詢問他父親節有何計畫時說：「事實上我要打電話到北韓。」

川普在白宮草坪舉行的臨時記者會上並告訴記者，他曾交給金正恩一個電話號碼，以便金正恩能直接連絡他。

川普說：「如果金正恩碰到任何難題，他已經可以打電話給我了，我也可以打給他。」

記者問到川普為金正恩的人權紀錄辯護一事，川普說，「原因你也知道，我不希望看到你和你的家人被核子武器摧毀．．．我希望與北韓保持友好關係」。