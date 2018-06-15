親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
川金峰會落幕
美朝峰會觀察
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

警大狂吸外籍生 科技辦案、供餐體貼…還有「上輩子注定」

日宣布高雄上空熱低壓成輕颱！持續豪雨特報 台東屏東恐最嚴重

人手一支手機、 摩天大樓一棟棟蓋 川金會後直擊北韓真實經濟力

2018-06-15 10:11聯合新聞網 今周刊

川金會落幕，金正恩（右）可謂最大贏家，他只是重申之前的承諾，就換來美國的安全保證...
川金會落幕，金正恩（右）可謂最大贏家，他只是重申之前的承諾，就換來美國的安全保證。美聯社資料照
分享

相關新聞

川普向北韓將領敬禮惹議 白宮：基於禮貌

2018-06-15 09:30

憂美撤軍 南韓擴軍自保

2018-06-15 00:18

美：2021年之前 實現北韓去核化

2018-06-15 00:18

兩韓將領會談 重啟熱線

2018-06-15 00:18

王毅會龐培歐 讚美朝峰會

2018-06-15 00:18

追求與北韓和解的同時 南韓默默擴張軍備

2018-06-14 23:01

美國宣布將停止美韓軍演 主要軍演整理

2018-06-14 22:59

美中外長會 川金會後致力朝鮮半島和平進程

2018-06-14 22:56

龐培歐：北韓和平承諾不兌現風險仍存在

2018-06-14 22:52

北韓電視台播川金會畫面 稱金正恩世界領袖

2018-06-14 22:51

北韓非核化若真誠 南韓考慮檢討軍演立場

2018-06-14 22:43

美高層官員表示 美韓聯合軍演已無限期暫停

2018-06-14 22:30

肯定川金會 文在寅：敵對走向和平

2018-06-14 21:10

川普政府高官：美料將取消8月美韓聯合軍演

2018-06-14 19:58

大戲序幕已開啟？ 川金會後令人期待

2018-06-14 19:54

文在寅接見美國務卿龐培歐 高度評價川金會

2018-06-14 15:41

川普推文「北韓不再是核威脅」

2018-06-14 14:39

川金會後 龐培歐拜會文在寅、習近平

2018-06-14 14:16

韓美外長首爾會談 磋商川金會後續事宜

2018-06-14 13:46

南北韓召開將軍級軍事會談 聚焦緩解軍事緊張

2018-06-14 11:08

川普停美韓軍演 五角大廈忙找替代方案

2018-06-14 09:53

川金會大贏家：新加坡展示的「小國外交術」

2018-06-14 09:25

川金會落幕 美前次卿警告勿蹈二戰覆轍

2018-06-14 08:55

川金會後龐培歐訪中韓 將見習近平

2018-06-14 08:28

專題／川金會登場 看兩大狂人如何交鋒

2018-06-11 17:31
看更多

熱門文章

性騷擾怕怕！Netflix禁止凝視同事超過5秒

2018-06-14 12:57

最猛戰機F-35B起降機密疑洩給北京 英專家被捕

2018-06-14 22:04

影／美又爆種族歧視 白人女子怒噴亞裔店長引眾怒

2018-06-14 18:26

世足賽開幕 俄議員警告俄女性：別和外國人上床！

2018-06-14 13:41

交通革命：馬斯克建芝機場快車 12分鐘抵達車資20美元

2018-06-15 07:08

美學者：民眾為何不信任高教？因為大學太多女生

2018-06-15 09:11

墨西哥黑道猖獗 迫使2大可樂業者相繼撤離

2018-06-14 17:47

華爾街日報：川普已批准對500億美元陸產品徵收關稅

2018-06-15 07:05

日本新幹線「希望號」傳撞人 車頭嚴重毀損

2018-06-14 21:45

共同社：美專家稱 中國恐成為川金會贏家

2018-06-14 22:02

資產價格泡沫…Fed最大憂慮

2018-06-15 01:23

歐洲央行決議 今年底結束購債計畫

2018-06-14 20:09

美料公布對500億美元陸產品關稅更新清單 要打科技領域

2018-06-15 08:40

「不懂英文就滾」 美甲女客辱亞裔老闆：像寄居蟹生出的

2018-06-14 15:43

經濟解析／Fed持續升息 基於這個顧慮

2018-06-14 21:00

法15萬人連署拒塑膠吸管 麥當勞找替代品

2018-06-15 08:35

旅遊網公布日本30大景點 千本鳥居5連霸

2018-06-14 15:05

「久坐是新癌」 庫克將替所有蘋果員工換升降辦公桌

2018-06-14 11:41

歐元暴跌創英國公投脫歐最大跌幅 ECB令市場錯愕

2018-06-15 07:00

被搶國名、搶祖先 看看「受害者」希臘怎麼反擊

2018-06-14 11:00

追求與北韓和解的同時 南韓默默擴張軍備

2018-06-14 23:01

影／馬其頓改名「北馬其頓」？ 總統：想都別想

2018-06-14 13:04

大裁員！ 勞斯萊斯為改善獲利 裁4600個職位

2018-06-14 17:03

影／世足商機無限！ 俄首家性愛娃娃旅館也來參一咖

2018-06-14 17:05

駐加代表處投書反駁一中謬論 指台灣不是魁北克

2018-06-14 23:07

不贊成改國名 馬其頓總統開會三分鐘就拂袖而去

2018-06-14 14:11

南韓總統文在寅：願考慮停止軍演

2018-06-14 17:09

書摘／老子、孟子和孔子 日本用東方哲學救經濟

2018-06-14 15:52

南極融冰融冰加速 2100年紐約恐將每年淹水20次

2018-06-15 00:18

DNA檢驗辨身分 沉睡31年的法國舊案露曙光

2018-06-14 22:55

全英首席貴族學校 禁新生晚上用手機

2018-06-14 22:18

驚！澳洲駐外軍車高掛納粹旗 照片在軍中廣傳

2018-06-14 12:39

台籍導遊涉販毒 宿霧市被捕

2018-06-14 20:01

英國餐廳倒閉潮有解 與外送app合作可多賺2千億

2018-06-14 15:03

切片甜瓜染沙門氏菌 疫情擴至美9州

2018-06-14 18:46

川普將拍板課稅清單 北京籲對話協商

2018-06-14 20:15

暖化融化的南極冰水足以讓德州淹四公尺深

2018-06-14 10:33

收購案推升美國媒體股 那指創新高

2018-06-15 04:55

川普前妻推豪華減肥餐 呼籲美國人減重

2018-06-14 19:00

美共和黨內州初選 妓院老闆勝出歸功川普帶路

2018-06-14 18:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top