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川金會落幕 美前次卿警告勿蹈二戰覆轍

2018-06-14 08:55中央社 紐約13日專電

美國總統川普今天說北韓不再是最大威脅，世人可安心入眠。前次卿雪蔓（圖）警告，19...
美國總統川普今天說北韓不再是最大威脅，世人可安心入眠。前次卿雪蔓（圖）警告，1938年英國首相張伯倫對納粹採取姑息政策，也有類似說法，「我們要當心，切勿重蹈覆轍」。法新社
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美國總統川普今天說北韓不再是最大威脅，世人可安心入眠。前次卿雪蔓警告，1938年英國首相張伯倫對納粹採取姑息政策，也有類似說法，「我們要當心，切勿重蹈覆轍」。

川普12日在新加坡與北韓領導人金正恩會面，為兩國和解開啟新頁。但川普允諾暫停美韓聯合軍事演習，向北韓提出安全保證，只換得金正恩重申含糊的非核化承諾，號稱「全面」的聯合聲明也對洲際彈道飛彈隻字未提，被質疑內容空泛。

雪蔓（Wendy Sherman）上午在紐約智庫亞洲協會（Asia Society）專題討論會上表示，「川金會」聯合聲明雷聲大雨點小，非核化內容不如過往文件具體。她也對兩位領袖未談出讓雙方談判團隊遵循的架構表達失望。

她指出，北韓在峰會籌備過程中講求平等，美方做出太多讓步，最終營造金正恩和川普平起平坐的形象，讓金正恩返國後可自吹自擂。北韓人權紀錄極差，川普未多加關切，反而說金正恩有榮譽感且值得信任，「我認為總統不該這麼說」。

「制裁能迫使對方上談判桌，但無法制止他們的行為。」2000年10月隨時任國務卿歐布萊特（Madeleine Albright）赴平壤談判的雪蔓認為，一旦中國開始放鬆對北韓的制裁，就很難再收緊，美方現在最大問題是欠缺和北韓的談判時間表，不知道下一步怎麼走。

美國國務院前亞太助卿羅素（Daniel Russel）直言，川普急於當「成交者」，導致美國準備倉促，完全落入金正恩的圈套。川普離開新加坡時手中毫無籌碼，金正恩則以贏家身分，帶著完好如初的威脅返回北韓。

羅素指出，金正恩採用北韓一貫的「商業模式」，以威脅製造危機，向西方勒索。現在還以「擠奶」方式，透過雙邊會談各個擊破，向相關國家爭取最佳條件，之後要價只會愈來愈高。

川普宣稱與金正恩相處融洽，也一直說中國國家主席習近平是他的好朋友。羅素認為這是川普與亞洲威權領袖打交道的模式，先建立個人關係，再追打貿易逆差、南海等議題，但如果川普盛情款待，仍無法讓習近平放棄「中國夢」，套交情也肯定不會對金正恩有用。

川普上午在社群媒體推特（Twitter）發文：「就任總統前，大家都認為我們會和北韓開戰，歐巴馬總統說北韓是我們最大且最危險的問題。不再是如此了，今晚大家可以安心入眠！」

1938年9月底，張伯倫赴德國簽署慕尼黑協定，希望避免戰爭。返回倫敦後，張伯倫說他為英國帶回一代人的和平，大家可以回家「好好睡一覺」。隔年3月，希特勒毀約，揮軍併吞捷克斯洛伐克全境，二次世界大戰於半年後爆發。

雪蔓說：「我不認為我們的情況跟當時一樣，但我們必須當心，切勿重蹈覆轍。」

北韓川普金正恩

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