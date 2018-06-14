「川金會」後續談判？ 龐培歐：預計下周與北韓接觸

2018-06-14 04:05 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



「川金會」後，美國國務卿龐培歐赴南韓，他在當地時間13日表示，預計下周就會開始與北韓方面接觸，進行下一階段談判；龐培歐也表達，希望在川普第一任結束前，能就推進朝鮮半島完全無核化，採取重要步驟。

對於外界質疑美國與北韓的聯合公報僅提及「完全無核化」，未提可驗證，龐培歐表示，他相信北韓方面理解將會進行深度驗證。

美國總統川普與北韓領導人金正恩12日在新加坡舉行峰會，兩人簽署的聯合聲明指出川金承諾，全面、迅速地實施聲明內容，並承諾在最早的時間內，由美國國務卿龐培歐和一名相關北韓高官領導，舉行進一步談判。

龐培歐13日抵達南韓與隨行記者舉行說明會時表示，雖然尚不知下一次與北韓會談的時間與形式，但他有信心，將會很快進行，預計下周就會開始接觸。

記者詢問，是否希望在2年內能就北韓去核化採取重大的步驟，龐培歐回應，「是的。絕對是的。」龐培歐說，他不想談論時間表，這些工作本來就需要時間；但希望能夠相當迅速地推動進程。

記者又問，是否希望在川普第一任內？龐培歐說，是的，當然希望在總統第一任期。

龐培歐表示，希望未來能實現這一目標，大約2年半的時間。但當記者詢問是否為北韓方面設定最後期限時，龐培歐僅說，希望能做到，還有很多工作要進行。

對於川普在「川金會」後召開的記者會提出，有意暫停美國與南韓的聯合軍演，龐培歐解釋，不進行軍演是有前提的，即雙方正在進行富成效且真誠的談判。

川普形容美韓聯合軍演「挑釁」，龐培歐則說，川普的意思是讓美國有機會在北韓去核化方面進行富有成效的對話，美方的使命沒有改變。

美方要求朝鮮半島「完全、可驗證、不可逆的無核化」（CVID），但聯合聲明僅提到「完全無核化」；龐培歐解釋，「完全無核化」就包括了可驗證的意思，沒人能夠在未驗證的情況下達到完全無核化。

龐培歐堅稱，「完全」一詞就包含可驗證與不可逆，還稱媒體可以爭論語意問題，但他保證這些都納在文件中。