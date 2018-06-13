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川金會 菲報社論比作新版尼毛會

2018-06-13 22:48中央社 馬尼拉13日專電

美國總統川普和北韓領導人金正恩昨天在新加坡舉行峰會，菲律賓媒體將這場會面與1972年的「尼毛會」相提並論，並對西方媒體的看衰不以為然。

菲國英文報紙「馬尼拉時報」（Manila Times）今天在社論中說，「川金會」的重要性可與1972年尼克森與毛澤東的會面相提並論，「尼毛會」讓美中關係破冰，也為兩國建交奠定基礎。

尼克森時任美國總統，毛澤東當時則是中國共產黨中央委員會主席。

文章也提到，美國NBA職籃球員羅德曼（DennisRodman）透過籃球促進美國與北韓友誼的作法，也有著「尼毛會」之前的乒乓外交的影子。

社論指出，雖然「川金會」與「尼毛會」的人物與時空都不相同，但同樣有著很大的潛力，有可能為區域帶來更大的和平。

文章說：「西方媒體對此無法理解，所以站在唱衰者的一方，這可能是因他們對川普與金正恩兩人的偏見使然。」

馬尼拉時報認為，美朝領導人的會面不可能在歐巴馬或其他美國總統的任內實現，因為這些人無法放下道德高度而屈就於金正恩，川普只是接手他們不願做的事，光是這一點，就應該讓他贏得諾貝爾和平獎。

這篇標題為「可能改變世界的一天」的社論也認為，批評者低估了現年34歲的金正恩，並稱許多跡象顯示，金正恩其實是美式文化的粉絲。

文章最後期盼，金正恩在新加坡展現的友好姿態、新加坡的好客以及川金兩人的「平等」會晤，能敲開北韓這個封閉國度的領導人和智囊群的心扉，進而導向朝鮮半島的長久和平。

美國總統川普和北韓領導人金正恩昨天在新加坡舉行峰會，菲律賓媒體將這場會面與197...
美國總統川普和北韓領導人金正恩昨天在新加坡舉行峰會，菲律賓媒體將這場會面與1972年的「尼毛會」相提並論，並對西方媒體的看衰不以為然。 美聯社
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