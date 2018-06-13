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川普停止美韓軍演 南韓錯愕：一句話把我們賣了？

川金會後 川普推文：與金正恩相處得很好

2018-06-13 05:16聯合報 記者張加╱即時報導

美國總統川普北韓領導人金正恩12日於新加坡舉行歷史性峰會後，川普推文表示，與金正恩相處得很好，北韓去核化取得重大進展。

川普12日返美途中連續發布推文指出，結束新加坡精采之旅返美途中；北韓去核化取得重大進展、人質已返家、將讓更多美國英雄遺骸回國、沒有發射彈道飛彈、沒有（核計畫）研究、關閉試驗場。

川普說，與金正恩相處得很好，金正恩想為他的國家做一些美好的事；正如他稍早所說的，任何人都能發動戰爭，但只有最有勇氣的人才能締造和平。

川普與金正恩12日在新加坡聖淘沙的嘉佩樂酒店首度會面，雙方進行一對一會談、擴大雙邊會議、工作午餐，隨後舉行簽署聯合聲明儀式，川普並在離開新加坡前召開記者會。

聯合聲明指出，川普表示致力於為北韓提供安全保障，金正恩重申他堅定不移地致力於朝鮮半島完全無核化。

該聯合聲明提出四點：一，美國與北韓致力於根據兩國人民對和平與繁榮的願望建立新的美朝關係；二，美國與北韓將共同努力在朝鮮半島建立一個持久、穩定的和平機制。

三，北韓重申2018年4月27日簽署的板門店宣言，致力於朝著朝鮮半島完全無核化努力；四，美國與北韓致力於找回戰俘、作戰失蹤人員遺骸，其中包括將身分已確定的遺骸立即遣送回國。

美國總統川普與北韓領導人金正恩12日於新加坡舉行歷史性峰會後，川普推文表示，與金...
美國總統川普與北韓領導人金正恩12日於新加坡舉行歷史性峰會後，川普推文表示，與金正恩相處得很好，北韓去核化取得重大進展。 路透
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