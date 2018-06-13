川金簽署文件 安倍：邁向非核化第一步

2018-06-13 02:37 中央社 東京12日綜合外電報導



日本首相安倍晉三今天對美國總統川普和北韓領導人金正恩在空前高峰會簽署的文件表示歡迎，盛稱這是邁向非核化的第一步。

安倍在歷史性川金會後與川普短暫通話。安倍也表示，川普說曾在會中提及日本人遭北韓綁架的問題，他對此感到滿意。

安倍告訴記者：「透過這次美國北韓高峰會，金正恩委員長的朝鮮半島完全非核化意圖，透過書面形式獲得確認。」

「我對此表示支持，認為這是全面解決北韓相關問題的第一步。」

川普和金正恩今天在新加坡進行歷史性會面後，共同簽署文件，雙方同意「朝著朝鮮半島完全非核化的方向努力」。