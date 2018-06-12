為朝鮮半島帶來和平希望 川金會獲國際肯定

2018-06-12 23:20 中央社 東京12日綜合外電報導



美國總統川普與北韓領導人金正恩今天在新加坡順利舉行歷史性高峰會，南韓與日本等國家叫好，中國提出了美國可能不會喜歡的放寬制裁建議，美國另一對頭伊朗則大力唱衰。

川普和金正恩進行歷史性會面後，共同簽署文件，雙方同意「朝著朝鮮半島完全非核化的方向努力」。川普在個人記者會上宣稱這次會議成果豐碩，並堅信金正恩會信守全面非核化的承諾。

美聯社報導，這項發展使長期分裂的朝鮮半島出現和平希望，但由於以往多次謀和努力失敗，令人不敢抱太高期望。

南韓總統文在寅反應最為熱烈，讚頌川金會是終結世上最後一起冷戰衝突的「歷史性事件」。 他稱讚川普和金正恩的「勇氣及決心」，不願接受「現狀和陳規，踏出勇敢的一步邁向變革」。

文在寅稱許川普完成「從來沒有人達成的壯舉」，並說金正恩也將被人們銘記為「向世界跨出大膽第一步並創造歷史性時刻的領導者」。

日本首相安倍晉三表示，川金會是全面解決有關北韓所有問題的一步，要給予川普高度評價，並表達謝意，因為川普對金正恩明確提及解決北韓綁架日本人問題的必要性。

中國外交部在官網發布聲明說，北韓與美國領導人會晤取得的成果，符合中方期待，「我們希望並支持朝美雙方落實好兩國領導人達成的共識，推進後續協商，進一步鞏固和擴大成果，使政治解決半島問題成為可持續、不可逆的進程」。

中國還建議可以調整對北韓的制裁措施。外交部發言人耿爽說：「聯合國安全理事會通過的決議指出，如果北韓尊重並遵守決議，那麼就可以調整制裁措施，包括暫停或解除相關制裁。」

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）也讚揚川金會，肯定美國和北韓踏出了「正面的」一步，認為單是這場會議能夠進行就是正面的事。外交部則讚揚川普決定停止與南韓進行聯合軍事演習，表示有必要停止挑釁行動，以緩和朝鮮半島緊張情勢。

歐洲聯盟讚揚川金會是「重要且必要的一步」，表示朝鮮半島非核化的目標可達成，但強調國際社會的目標仍是「朝鮮半島完全、可驗證且不可逆非核化（CVID）」。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）讚揚川金會，認為這場會議為朝鮮半非核化樹立了「重要里程碑」。他呼籲相關各方「掌握這個重大契機」，並表示聯合國願協助達成廢棄北韓核武計畫的目標。

伊朗則大潑冷水，提醒金正恩不要信任川普，因為他可能撕毀與北韓達成的任何核子協議，就如他上個月宣布退出伊朗2015年與列強達成的核子協議。