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川金會閉幕 日本北韓峰會未明朗

2018-06-12 23:20中央社 東京12日專電

美國總統川普北韓領袖今天舉行歷史性峰會，日本首相安倍晉三與川普強調「美日一致」，只能對川金會給予肯定，但今後是否有安倍晉三金正恩峰會，尚難看出。

安倍晉三今晚9時30分（台灣時間8時30分）與川普舉行電話會談，聽取川普說明川金會的情況，並協商今後因應之道。

今天下午，安倍在首相官邸（行政中心）對媒體表示，對川金會後的聯合聲明表示肯定。

安倍說：「金正恩的意向重新以文件的型態確認了朝鮮半島要走向完全的非核化。支持有關北韓的懸而未決案的綜合性解決往前邁進一步。」

對於川普在川金會上提起日本人遭北韓綁架的問題，安倍給予高度肯定並表示感謝。

安倍說，這是美國總統首度對金正恩明確提起解決綁架問題的必要性。就日本的責任，綁架問題是日本與北韓兩國的問題，日本與北韓一定要進行協商才行，日本會盡全力處理這問題。

日本「朝日新聞」報導，安倍雖肯定川金會聯合聲明，但這份聲明針對最重要的非核化問題，日本政府至今主張的非核化要有具體期限或「完全、可驗證且不可逆的非核化」（CVID），都不在聲明文字中。

長期參與研擬對北韓政策的日本政府相關人士對川金會聯合聲明感到失望，認為「缺了非核化這最重要的部分」、「根本是零回答」。

為因應川金會，雖然日本政府事先派國家安全保障局局長谷內正太郎、外務省亞洲大洋洲局長金杉憲治到新加坡與美方沙盤推演，期盼川普不要與北韓做太馬虎的協議，但事與願違。

熟知朝鮮半島局勢的專家、慶應義塾大學名譽教授小此木政夫在日本放送協會（NHK）評論表示，從川金會聯合聲明中看不出要求北韓非核化的具體內容，但好像變成要讓北韓保住體制的意思較濃。

NHK分析，與過去六方會談的合意相比，這場川金會有關北韓核武問題所達成的協議缺乏具體內容。

美國、北韓、日本、中國、南韓、俄羅斯等六國舉行會談，於2005年9月發表的聯合聲明記載，北韓要放棄所有的核武及既有的核武計畫，同時也應早日重返禁止核子擴散條約」（NPT），接受國際原子能總署（IAEA）的檢查等具體措施。

此外，六方會談在2007年2月所簽署的協議文件中明載，北韓須在60天內停止包括寧邊再處理設施在內的核武設施，為了確認這點，須同意國際原子能總署官員的檢查。結果，北韓被要求要採取非核化的適當措施及訂出非核化期限，2008年在外國媒體前公開爆破寧邊的實驗核爐冷卻塔。

相對於此，今天川金會所達成的協議，焦點在於是否載入CVID，但聯合聲明只記載「重申遵守4月南北韓會談的板門店宣言」、「承諾致力邁向朝鮮半島完全非核化」的文字而已。

北韓川金會川普

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