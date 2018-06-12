川金會夠格拿諾貝爾和平獎？專家：言之過早

2018-06-12 21:08 聯合報 記者 聯合報 記者 張佑生 ╱即時報導



川普（右）和金正恩（左）歷史性一握，得諾貝爾和平獎的呼聲再起。 法新社 分享 facebook

川金會落幕，馬上的問題是：兩人能否領諾貝爾和平獎？有些評論認為光憑努力就足以得獎，但專家認為言之過早。尤其是兩人的性格與行事風格仍有很大的爭議。像是川普退出巴黎氣候協定，金正恩鎮壓異己的血腥紀錄。

諾貝爾和平獎史家Asle Sveen告訴法新社：「現在頒獎還太早了。但如果共同聲明能夠發展成朝鮮半島完全的無核化，要不頒獎給他們也很困難。」