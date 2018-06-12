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川金會夠格拿諾貝爾和平獎？專家：言之過早

2018-06-12 21:08聯合報 記者張佑生╱即時報導

川普（右）和金正恩（左）歷史性一握，得諾貝爾和平獎的呼聲再起。 法新社
川普（右）和金正恩（左）歷史性一握，得諾貝爾和平獎的呼聲再起。 法新社
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川金會落幕，馬上的問題是：兩人能否領諾貝爾和平獎？有些評論認為光憑努力就足以得獎，但專家認為言之過早。尤其是兩人的性格與行事風格仍有很大的爭議。像是川普退出巴黎氣候協定，金正恩鎮壓異己的血腥紀錄。

諾貝爾和平獎史家Asle Sveen告訴法新社：「現在頒獎還太早了。但如果共同聲明能夠發展成朝鮮半島完全的無核化，要不頒獎給他們也很困難。」

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