親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
川金峰會落幕
美朝峰會觀察
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

影／貨卡汽機車16輛恐怖連環撞 生死一瞬間畫面曝光！

76 歲金馬影帝眼全盲談安樂死 霸氣回：沒想法 都快走了！

外交部：川金會對亞太和平有重大意義

2018-06-12 20:51中央社 中央社

外交部表示，美朝高峰會開創和平解決韓半島問題新契機，對亞太區域和平穩定具重大意義...
外交部表示，美朝高峰會開創和平解決韓半島問題新契機，對亞太區域和平穩定具重大意義。 中央社
分享

美國總統川普（Donald Trump）今天與北韓領導人金正恩在新加坡舉行歷史性峰會，外交部表示，美朝高峰會開創和平解決韓半島問題新契機，對亞太區域和平穩定具重大意義。

外電報導，川普與金正恩舉行兩國在任領導人史上首次高峰會，並於峰會結束後簽署聯合聲明，包括美國和朝鮮民主主義人民共和國（DPRK）承諾建立新的美國-DPRK關係，符合兩國人民對和平與繁榮的渴望；兩國將共同努力，在朝鮮半島建立持久和穩定的和平政權；DPRK重申遵守4月27日「板門店宣言」，承諾致力邁向朝鮮半島完全非核化；美國和DPRK承諾致力尋回戰俘及作戰失蹤官兵遺骸，並立即送回已確認身分者的遺骸。

川金會後，外交部晚間發布新聞稿表示，中華民國政府樂見美國與北韓高峰會談達成具體共識，將續配合國際社會作為共促區域和平穩定。

「美朝元首高峰會開創和平解決韓半島問題的新契機，對亞太區域的和平穩定具有重大意義」，外交部說，台灣身為區域內重要成員，高度肯定、支持美朝雙方透過理性對話降低韓半島與東亞區域緊張情勢所做的努力。

外交部表示，「我國至盼有關各方在兼顧區域內各國利益的原則下，最終達致韓半島完全非核化的目標」，建構永續與穩定的和平。

外交部說，為密切關注情勢發展，外交部持續在跨部會工作小組架構下，與相關國家就此議題加強對話溝通。政府也重申，台灣樂願與國際社會共同合作，致力促進區域和平穩定與繁榮發展。

【相關閱讀】

‧專題／川金過招全紀錄 看兩大狂人如何交鋒

外交部北韓金正恩川普川金會

相關新聞

川金會夠格拿諾貝爾和平獎？專家：言之過早

2018-06-12 21:08

川普承認了 峰會前曾與金正恩交談過

2018-06-12 21:03

川金會落幕 學者說最大贏家卻是他

2018-06-12 21:09

川金讚揚峰會突破性 協議缺乏細節惹人疑

2018-06-12 20:18

開放問到飽？川普新加坡記者會上任來第二長

2018-06-12 20:13

金正恩魅力攻勢 掩蓋北韓侵害人權議題

2018-06-12 21:00

川金會後 學者：美將優先處理南海議題

2018-06-12 20:28

川金會 北京專家：金正恩贏了

2018-06-12 20:07

建立特殊情誼 川普：我信任金正恩

2018-06-12 20:46

川普：金正恩會立即採取非核化行動

2018-06-12 20:13

川金會落幕　北京：歡迎和支持會晤成果

2018-06-12 20:09

影／川金歷史性會晤 北韓再承諾「完全無核化」

2018-06-12 18:53

川金會重大突破 川普：北韓認真棄核

2018-06-12 18:34

板門店前線 北韓士兵熱衷看待川金會

2018-06-12 18:33

金正恩速戰速決促使川普提早打道回府

2018-06-12 18:26

影／川普、金正恩肢體語言大解密 誰才是峰會主導者？

2018-06-12 18:15

川金會結束 中國建議調整對北韓制裁

2018-06-12 18:08

美方記者會前播放影片引關注 川普：金正恩很喜歡

2018-06-12 17:44

金正恩平壤登機 機身五星旗在北韓官媒曝光

2018-06-12 17:41

金正恩回程是否見習近平?陸外交部:請密切跟蹤

2018-06-12 17:36

安倍：美朝會談為解決北韓諸問題邁進了一步

2018-06-12 17:34

為何沒嚴格要求北韓棄核？川普：時間不夠

2018-06-12 17:34

被批讓步太多 川普：金正恩送回人質就是美國的收穫

2018-06-12 17:22

路透：北韓領導人金正恩將於今晚9點飛離新加坡

2018-06-12 17:22

川金會的歷史宣言：韓半島完全無核化！

2018-06-12 17:17

用人唯親 要求死忠 老川小金有驚人相似點

2018-06-12 17:12

川普：美朝下一輪談判下周登場 由國安顧問波頓主談

2018-06-12 17:11

川金2強人論4大議題 但略過北韓人權

2018-06-12 17:09

川金很愛比！飛機、車隊、國旗到身高…都要比

2018-06-12 17:08

川金同樣狂妄自大、喜怒難測 都害怕談判失敗…

2018-06-12 17:04

「老糊塗」與「火箭人」握手言和 川金雙贏 共創歷史

2018-06-12 17:02

川金將互訪 川普承認北韓棄核需要長時間

2018-06-12 17:00

跟北韓談判有夠累！川普：我已25小時未睡覺

2018-06-12 16:51

北韓官媒迅速公布 金正恩夜遊新加坡有戰略考量

2018-06-12 16:45

川普：美國將停止聯合軍演 但不會撤回駐韓美軍

2018-06-12 16:45

川普記者會 感謝中、韓、日領導人 會邀金正恩訪美

2018-06-12 16:40

投資北韓？北韓是企業的「惡夢」 外資的「墳場」

2018-06-12 16:38

川金會簽聯合聲明 棄核、和平、換俘

2018-06-12 16:30

金正恩居然只比川普矮半個頭 鞋子究竟穿多高？

2018-06-12 16:14
看更多

熱門文章

不斷更新／川普召開記者會 說明川金會成果

2018-06-12 15:20

新加坡繁華讓北韓高官開眼界 一頓晚餐吃掉兩個月收入

2018-06-11 23:08

印度下達史無前例禁塑計畫！台灣做的到嗎？

2018-06-12 07:45

跟著車隊跑 金正恩的貼身護衛都什麼來頭？

2018-06-12 13:17

北韓贏了！金正恩與川普聯合聲明中 完全棄核隻字未提

2018-06-12 15:23

影╱金正恩結束夜遊獅城返回飯店 進門笑嘻嘻

2018-06-11 23:01

金正恩夜遊新加坡 星國官員熱情當地陪

2018-06-11 22:06

川金會四點協議內容曝光：朝向朝鮮半島完全無核化努力

2018-06-12 14:58

9點開始會談！ 川金會前三分鐘速覽

2018-06-12 06:38

川金一對一會談結束 川普稱棒極了

2018-06-12 10:34

伊凡卡引用中諺語嗆「你行你上阿」 疑暗叫中國閉嘴

2018-06-12 13:42

川金簽署一份「全面」文件 將過去拋諸腦後

2018-06-12 14:07

今天何時歷史之握？ 川金會日程表一次看

2018-06-12 06:26

NBA前球星小蟲受訪爆淚 成為金正恩麻吉後遭死亡威脅

2018-06-12 10:22

加國總理杜魯多雙眉詭異「走位」 疑戴假眉毛引熱議

2018-06-12 09:44

川金會今登場 川普的即興演出敵得過北韓數十年準備？

2018-06-12 08:17

被批讓步太多 川普：金正恩送回人質就是美國的收穫

2018-06-12 17:22

川金很愛比！飛機、車隊、國旗到身高…都要比

2018-06-12 17:08

川金今交鋒 一對一長談45分…去核化有望？

2018-06-12 00:43

川金共同簽署文件：北韓承諾朝向「完全去核化」努力

2018-06-12 14:44

川金「重量級」高峰會 穿著共同處是超級寬褲

2018-06-12 11:46

川金破冰握手 川普：感覺很好

2018-06-12 09:27

終於 川金這麼世紀一握

2018-06-12 09:10

影／川普、金正恩肢體語言大解密 誰才是峰會主導者？

2018-06-12 18:15

金正恩：我們簽歷史性文件 世界將看到重大改變

2018-06-12 14:01

金正恩承諾朝鮮半島無核化 川金會聲明全文

2018-06-12 16:13

金正恩新聞火速見報 北韓媒體一反常態

2018-06-12 14:20

川金相見歡 金正恩：世人會以為在看科幻片

2018-06-12 12:24

金正恩平壤登機 機身五星旗在北韓官媒曝光

2018-06-12 17:41

川金會各方角力 金正恩最大贏家

2018-06-12 13:12

與川普一對一會談後 金正恩未回答是否放棄核武

2018-06-12 10:53

川金會將採「三階段」模式談判 美方名單出爐

2018-06-12 00:46

川金會攸關世界和平 不論成敗北韓都已走出孤立

2018-06-12 09:51

川普稱峰會超出預期 川金賣葫蘆說準備「簽東西」

2018-06-12 13:02

各國比一比 金正恩兌現去核支票有多難

2018-06-12 14:14

伊凡卡為父護航：引「中國諺語」你行你上 不行別唱衰

2018-06-12 13:36

中共領導人專機再飛星 接金正恩回國

2018-06-12 16:02

川金會今登場 川普和金正恩想要什麼？

2018-06-12 01:08

比特幣又被駭 引發拋售潮

2018-06-12 01:13

北韓經濟制裁 川金會後有沒有機會解除？

2018-06-12 10:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top