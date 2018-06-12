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北韓經濟制裁 川金會後有沒有機會解除？

2018-06-12 10:56經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

北韓受到國際制裁，對內宣傳仍稱可粉碎這些惡意措施。路透
北韓受到國際制裁，對內宣傳仍稱可粉碎這些惡意措施。路透
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美國總統川普北韓領導人金正恩12日的歷史性會談，重要議題之一是北韓所受經濟制裁。美國和盟國以國際外交手段對北韓「最大力道施壓」以迫使北韓在核武計畫讓步；若北韓同意，預期將要求解除制裁作為交換條件。

●目前北韓受到哪些制裁？

商品禁運、旅行禁令、資產凍結、資金限制和貿易管制。聯合國逾10年前開始制裁北韓，主要禁止北韓軍備和奢侈品出口，隨後逐步擴大範圍，包括煤、鐵礦砂、海鮮及紡織品。美國也自行對北韓制裁，川普去年下令對北韓進行全面貿易、金融制裁，南韓、日本、澳洲和中國也都有制裁措施。

●中國的角色有多重要？

中國占北韓貿易量90%，去年川普要求中國制裁北韓後，今年第1季北韓與中國的貿易量下滑逾60%。

●對北韓的制裁成效如何？

不易估算，因北韓未公布經濟數據，但經常帳逆差正持續消耗北韓外匯存底。川普宣稱，「最大力道施壓」是迫使金正恩走上談判桌的原因。

●解除制裁有什麼條件？

美國宣稱，北韓達成完整的、可驗證的、不可逆轉的無核化（CVID）之前，不會放鬆制裁，並在川金會前夕重申此立場。

●如何解除對北韓的制裁？

聯合國的制裁，需經過安理會表決，但美國、中國、俄羅斯、英國和法國擁有否決權。美國總統以行政命令下達的制裁，則能以相同程序解除。

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