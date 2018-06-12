與川普一對一會談後 金正恩未回答是否放棄核武

2018-06-12 10:53 聯合報 記者 聯合報 記者 田思怡 ╱即時報導



北韓領導人金正恩12日結束與美國總統川普的一對一會談後，有記者問金正恩，他是否會放棄核武，金正恩沒有回答。