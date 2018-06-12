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文在寅看川金會直播 誤了國會例會時間

2018-06-12 10:51聯合報 記者郭宣含╱即時報導

南韓總統文在寅（中）。歐新社
南韓總統文在寅（中）。歐新社
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英國衛報報導，南韓總統文在寅和國務總理李洛淵一起觀看美國總統川普和北韓領導人金正恩的高峰會直播。

文在寅雙手合十，臉上露出微笑，李洛淵則一邊微笑一邊拍手。

韓聯社報導，文在寅和國會議員一起觀看歷史性的川金會，為此延後每周例行會議逾10分鐘。文在寅在青瓦台國會表示：「北韓和美國高峰會現已開始，我猜我們所有人的注意力都轉移到新加坡了。」

文在寅表示：「我前一晚也輾轉難眠，我和所有人民一樣衷心希望高峰會成功，開拓完全無核化的和平新時代，南韓、北韓和美國展開新關係。」

不過文在寅也表示：「兩國深植的敵意關係和北韓核議題無法透過兩國領袖高峰會一次性解決，甚至在兩國領袖開啟對話後，我們還需要一個長期過程完全解決這些議題，可能要花一年、兩年甚至更久。」

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