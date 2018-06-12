親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
川金峰會登場
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

周玉蔻爆料：陳菊一通電話 民進黨定調挺吳音寧

川金會直播／兩大狂人世紀握手 金正恩露面略顯緊張

川金歷史性會面 四大智庫有共識：好的開始

2018-06-12 09:13中央社 台北12日電

川金會12日登場，台灣四大智庫均認同是好的開始，至少緩解地緣政治的不確定因素，但...
川金會12日登場，台灣四大智庫均認同是好的開始，至少緩解地緣政治的不確定因素，但也有學者認為，實質效益尚難定論，「不太相信一個會談能完全解決爭端」。圖擷自Channel NewsAsia Youtube
分享
川金會登場，對於這次歷史性會面，台灣四大智庫均認同是好的開始，至少緩解地緣政治的不確定因素，但也有學者認為，實質效益尚難定論，「不太相信一個會談能完全解決爭端」。

川金會今天早上於新加坡嘉佩樂酒店正式登場，北韓是否願意「去核」是這次會談的核心議題；但不論美國總統川普、北韓領導人金正恩是否能在會談中達成共識，中經院、中研院、台經院與元大寶華四大智庫均認同，至少是個好的開始，讓近年爭端不斷的地緣政治問題獲得緩解。

台經院景氣預測中心主任孫明德表示，過去2年，東北亞經濟局勢相當不穩定，因此國內外的經濟預測機構都會把地緣政治作為經濟不確定因素，甚至成為東亞產業供應鏈的潛藏風險，如今美國與北韓願意坐下來談，可以降低地緣政治過去對經貿帶來的陰影。

中經院院長吳中書、中研院經濟研究所研究員周雨田均同意此看法，不過也提醒，見面討論是好事，但問題不可能一次就解決；吳中書進一步指出，川普的整體謀略不會只限於北韓，而是更大的布局，如跟中國、南海等議題，因此沒辦法單就這一次會面結果下定論，必須拉長觀察期。

周雨田則說，不期待這次會議能有突破性的進展，但相較於過去雙方互相叫陣，只要沒有破局、不要生出其他事端，就能算是好的結果。

「不至於往更壞的地方走，但也不太相信一個會談能完全解決爭端。」元大寶華綜合經濟研究院董事長梁國源分析，美方希望北韓去核，但外界認為北韓會在經濟安全性獲得美方的承諾後，才願意有比較明確的去核動作，對於這樣的重大決策，絕非一天二天可以解決的事情。

但川普與金正恩願意會面，已經算是踏出歷史性的一步，梁國源表示，可看到部分國家的金融市場反映出利多行情，而會談後釋出的訊息也將決定投資人的信心，牽動後續金融市場走勢。

吳中書最後補充，川金會是政治話題，但動向還是會牽動國際經貿走勢，金融市場反映最快，不過影響不會僅止於金融面，若演變成國際糾葛，可能導致貿易量縮小、削弱經濟成長動能，未來仍得持續關注後續變化。

【相關閱讀】

‧專題／川金過招全紀錄 看兩大狂人如何交鋒

北韓吳中書川普

相關新聞

不斷更新／兩大狂人世紀握手 金正恩露面略顯緊張

2018-06-12 08:13

川金會今登場 川普的即興演出敵得過北韓數十年準備？

2018-06-12 08:17

9點開始會談！ 川金會前三分鐘速覽

2018-06-12 06:38

今天何時歷史之握？ 川金會日程表一次看

2018-06-12 06:26

川金會登場 北韓人權議題恐晾在一邊

2018-06-12 09:40

川金會北韓去核化成焦點 平壤解除武力9大步驟

2018-06-12 09:38

川普金正恩歷史性會面 「我們會建立很棒的關係」

2018-06-12 09:31

川金破冰握手 川普：感覺很好

2018-06-12 09:27

終於 川金這麼世紀一握

2018-06-12 09:10

川金會前倒數 川普推文大酸唱衰者

2018-06-12 08:54

美防長：駐韓美軍規模不在川金會議程

2018-06-12 08:52

華爾街日報：經濟開放對金正恩是雙面刃

2018-06-12 08:46

德專家：金正恩野心勃勃 目標統一半島

2018-06-12 08:45

川金歷史一握 蜜月期過考驗在後

2018-06-12 08:33

美國北韓高峰會即將登場 川普驅車前往會場

2018-06-12 08:15

川金會前中國頻運作 分析：怕北韓倒向美國

2018-06-12 07:59

川金會他來湊熱鬧 羅德曼抵新加坡

2018-06-12 05:01

川金會今登場 川普和金正恩想要什麼？

2018-06-12 01:08

川金世紀交鋒 udn直播零時差

2018-06-12 00:57

我國安人士：朝鮮若去核 美更能處理中方區域緊張

2018-06-12 00:47

川金會將採「三階段」模式談判 美方名單出爐

2018-06-12 00:46

川金今交鋒 一對一長談45分…去核化有望？

2018-06-12 00:43

北韓若去核 美擬提供「截然不同」安全保證

2018-06-12 00:38

救活川金會的推手 文在寅「雙贏」

2018-06-12 00:32

金正恩優閒夜遊 星國外長地陪

2018-06-12 00:26

川金會／北京「勸和促談」三個堅持棄核

2018-06-12 00:13

談啥談多久？主帥對壘沒劇本 川金顛覆峰會

2018-06-12 00:07

白宮：川普12日下午4時舉行記者會

2018-06-11 23:32

聯合國秘書長：可擔綱朝鮮半島無核化驗證角色

2018-06-11 23:24

新加坡繁華讓北韓高官開眼界 一頓晚餐吃掉兩個月收入

2018-06-11 23:08

川金會協議細節還未敲定！美朝官員持續馬拉松式談判

2018-06-11 23:07

國安人士看川金會：搞定北韓 美更有餘裕管理台海風險

2018-06-11 23:02

影╱金正恩結束夜遊獅城返回飯店 進門笑嘻嘻

2018-06-11 23:01

預備性會談進展快 川普將提前離開新加坡

2018-06-11 22:52

金正恩夜遊新加坡 星國官員熱情當地陪

2018-06-11 22:06

金正恩出國 北韓核按鈕在何人手中？

2018-06-11 21:40

海峽時報：金正恩在11日晚間夜遊新加坡市區

2018-06-11 21:24

川金會12日登場 川普金正恩將一對一會談

2018-06-11 20:55

白宮：川金將共進工作午宴

2018-06-11 20:50
看更多

熱門文章

金正恩赴川金會自帶馬桶有原因 毛澤東曾因糞便遭竊改變歷史

2018-06-11 12:05

「不能把土地租給中國人」 越南再現反華潮

2018-06-11 20:03

影／璩美鳳出現瑞吉酒店外 舉牌要求川普「推動兩岸和平」

2018-06-11 16:10

不斷更新／兩大狂人世紀握手 金正恩露面略顯緊張

2018-06-12 08:13

新加坡繁華讓北韓高官開眼界 一頓晚餐吃掉兩個月收入

2018-06-11 23:08

印度下達史無前例禁塑計畫！台灣做的到嗎？

2018-06-12 07:45

影╱金正恩結束夜遊獅城返回飯店 進門笑嘻嘻

2018-06-11 23:01

金正恩夜遊新加坡 星國官員熱情當地陪

2018-06-11 22:06

有圖沒真相…一個G7各自表述 看完後所有人都錯亂了

2018-06-11 11:00

謝金河：71歲的川普不是40歲的馬克宏的「對手」

2018-06-11 14:54

白宮：川金會一天就結束 川普晚上八點回美國

2018-06-11 20:30

看看日本／一個人的老後

2018-06-11 15:11

9點開始會談！ 川金會前三分鐘速覽

2018-06-12 06:38

淡菜全含塑膠微粒 人類自食惡果

2018-06-11 17:56

今天何時歷史之握？ 川金會日程表一次看

2018-06-12 06:26

川金今交鋒 一對一長談45分…去核化有望？

2018-06-12 00:43

金正恩出國 北韓核按鈕在何人手中？

2018-06-11 21:40

白宮證實 川普和金正恩將一對一會談

2018-06-11 16:12

影／維安不對等？川普車隊獨享逆向待遇

2018-06-11 16:27

川金會今登場 川普的即興演出敵得過北韓數十年準備？

2018-06-12 08:17

座位任意坐、餐點隨便吃 全機只有她倆乘客

2018-06-11 16:39

「我單槍匹馬搞定」美媒揭川普六大外交戰術

2018-06-11 13:01

影／G7峰會撕破臉 美官員要加拿大總理「下地獄」

2018-06-11 12:35

為什麼你我都該重視川金會？

2018-06-11 09:57

影／「川金會」耗資4.5億 李顯龍：新加坡樂意埋單

2018-06-11 12:40

G7內鬨收場 德媒：美國不再是西方領導國家

2018-06-11 20:28

影／太惡劣！慢跑翻遊民家當 順手丟入湖裡

2018-06-11 16:54

菲政府警告大陸 不要亂拿菲律賓漁民漁獲

2018-06-11 20:07

川金會將採「三階段」模式談判 美方名單出爐

2018-06-12 00:46

影／裸騎救地球！歐美各城上千人全裸響應

2018-06-11 16:09

金正恩以川普談判之道 還施於川普之身

2018-06-11 18:31

我國安人士：北韓若穩定 美有餘裕管理台海風險

2018-06-11 20:23

三星手機起火燒車 美國女子控：幾乎要了我的命

2018-06-11 12:13

海峽時報：金正恩在11日晚間夜遊新加坡市區

2018-06-11 21:24

新加坡支付北韓代表團飯店開銷？星外長：盡地主之誼

2018-06-11 15:57

談啥談多久？主帥對壘沒劇本 川金顛覆峰會

2018-06-12 00:07

乾隆時期抱月瓶 逾1億4千萬拍出

2018-06-11 11:19

從狂人到狡詐戰略家 金正恩成功變身形象大躍升

2018-06-11 15:42

川金會今登場 川普和金正恩想要什麼？

2018-06-12 01:08

伊朗告誡金正恩：別相信川普

2018-06-11 19:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top