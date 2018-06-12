9點開始會談！ 川金會前三分鐘速覽

2018-06-12 06:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 任中原 ╱即時報導



川金會地點聖淘沙嘉佩樂飯店警備森嚴。歐新社 分享 facebook 今天「川金會」的結局，可能是終止朝鮮半島68年來的戰爭狀態，但也不排除彼此以嗆聲收場。

川普表示，民眾可以觀察他在「川金會」之後的行動，來了解會談的情況。如果他重談對北韓施加「最大壓力」，就表示「你們便知道談判進行得並不順利」。

美國國務卿龐皮歐也指出，如果會談的方向不對頭，「制裁將會加重」。他並表示，討論「將非常快，我們預期獲得合理結論的速度比原先預期更快」。

•時程：

9點開始，川、金兩人先做「一對一」的單獨會談（雙方皆有翻譯隨行），之後雙方幕僚參與會談，然後是工作午餐。白宮官員表示，下午4點將做首次簡報。 6月10日晚8點30分，美國總統川普搭乘空軍一號專機抵達新加坡巴耶利峇空軍基地。 中新社 分享 facebook

•川普想要什麼？

消除北韓擁有的高毀滅性武器及導彈計畫。

美國也擔心北韓的武器及核武設施擴散到其他國家，並要求這些問題也應屬於協議的一部分。

川普將推動「完全、可驗證、不可復原的去核武化（CVID）」標準。

川普將提出日本公民遭北韓綁架的問題。

希望能放鬆國際間對北韓的經濟制裁，並終結「韓戰」，並至少允許北韓保留部分核武。

他要求「完全去核武化」，包括美國在東北亞的核子傘（保護南韓及日本）。

任何架構協定都須保證金正恩在沒有核武後仍能掌握政權。金正恩擔心放棄核武後，不能信任美國提供的保證。

峰會本身就是金正恩在國際宣傳上的一大勝利，使他登上國際舞台，與美國總統平起平坐。

他可能希望終結北韓被孤立的狀態，加強與中國、南韓、俄羅斯及其他國家的關係。 川金會12日將在新加坡登場，北韓領導人金正恩10日抵達當地下榻瑞吉酒店，11日無公開行程，直到晚間9時許，掛有北韓國旗的金正恩座車離開飯店。 中央社 分享 facebook

•是否可能有突破性的協議？

專家認為最多可能提出一套未來繼續會談的路徑，每一回合都需要經歷困難且複雜的談判。

最重要的是很少人相信金正恩真正願意放棄核武，這是他掌握權力的命根子。

更複雜的任務是，川普表示任何最終協議應得到國會通過，如此將能對金正恩提供更多保證，也能降低美國未來的政府可能會翻案的風險。

不過川普有機會創造一些歷史，包括結束65年的韓戰。此類協議可以創造一些話題，也能提高南、北韓領導人的政治聲望。

•接下來將如何？

「川金會」結束後，龐皮歐將前往北京、東京及首爾，向各國簡報會談內容。

白宮已經表示，如果談判破局，美國已經列出數百項新增的制裁措施。