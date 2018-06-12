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新加坡失樂園：死地「絕後島」到天堂「聖淘沙」

9點開始會談！ 川金會前三分鐘速覽

川普：真正協議能否達成 即將分曉

2018-06-12 06:13中央社 華盛頓11日綜合外電報導

美國總統川普在距歷史性川金會召開數小時前推文表示，美國和北韓之間的幕僚層級談判「進展順利且迅速」。

但他又說：「歸根結底，那不重要。我們大家很快就會知道，一個和過去不同的真正協議是否能達成。」

北韓川金會華盛頓

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