川普：真正協議能否達成 即將分曉

2018-06-12 06:13 中央社 華盛頓11日綜合外電報導



美國總統川普在距歷史性川金會召開數小時前推文表示，美國和北韓之間的幕僚層級談判「進展順利且迅速」。

但他又說：「歸根結底，那不重要。我們大家很快就會知道，一個和過去不同的真正協議是否能達成。」