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如何觀察北韓「去核武化」態度？魔鬼存在細節中

2018-06-12 00:34經濟日報 記者任中原╱即時報導

周二登場的「川金會」的焦點在於雙方將論證「去核武化」。雙方雖都表示朝鮮半島應該「去核武化」，但真正的意義究竟何在？ 魔鬼總是藏在細節中。

1.美國為何要求北韓放棄核武？

美國多年來一直焦慮地觀察北韓核武的發展進度。去年北韓展現洲際飛彈實力，且理論上能夠攜帶核子彈頭時，雙方間的緊張遠到頂峰，川普政府也以解除北韓核武為最優先之要務。

2.北韓為何保證將去核武化？

許多人都懷疑北韓的保證。多年來北韓一直視核武為「正義的寶劍」，是不可或缺的自保工具。北韓保證去核武化可看作是最終的願望，亦即西方國家都保證支持無核世界，並非具體的政策目標。另一些人士認為金正恩目前希望聚焦於經濟成長，因此必須對美國做出一些讓步。

3.去核武化的意義為何？

華府主張北韓須「完全、可驗證、不可復原的解除核武（CVID）」。雙方在談判時面對的問題之一，是北韓對去核武化的真正意義及應該如何落實，一直諱莫如深。

4.CVID的要求為何？

美國要求北韓需丟棄數十年來核武發展的所有成果。第一，北韓必須放棄既有的核子武器，估計約有60枚核彈，可能的作法是運往國外。

之後北韓需公布整套核計畫的細節，並同意外來的檢查人員驗證寧邊核子基地、鈾濃縮設施及再處理廠的拆解工作，估計有數百棟建築物。

北韓並須公布濃縮鈾與鈽原料的存量，並以混凝土封存所有的放射性原料。

5.需要花多久時間？

南韓首爾大學專家估計，需要2,000位科學人員每天24小時持續工作三年，才能拆解掉北韓所有已知的核武設施。美國科學家表示，可能需歷時15年。

北韓的長期挑戰則是如何安排數以千計的核子科學家轉業，例如民間航太計畫等領域。

6.CVID能否落實？

一些專家認為「不可復原（I）」這一點不可能辦到，因為北韓已經累積充分的專業科技，隨時可以重新啟動核武計畫。美國官員及專家對北韓核武設施的規模及濃縮鈾、鈽的存量，也只有模糊的概念，只能聽北韓怎麼說。而且北韓還可能將大量設施及原料藏在深山內，使「可驗證（V）」工作也幾乎不可能完全落實。

北韓核武首爾

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