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川金會將採「三階段」模式談判 美方名單出爐

2018-06-12 00:46世界日報 記者顏伶如／綜合報導

美國福斯新聞網（Fox News）報導，即將在新加坡登場的川金會，將採「三階段」模式談判。首先是川普總統與北韓領導人金正恩各自帶著口譯的「王見王」一對一談判，接下來擴大到加入雙方極少數高層官員，最後則是人數進一步擴大的美朝官員工作午餐。

北韓領導人金正恩11日會晤美國總統川普，北韓是否擁抱美國引發關注。（美聯社）
北韓領導人金正恩11日會晤美國總統川普，北韓是否擁抱美國引發關注。（美聯社）
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福斯新聞網報導，美國與北韓之間充滿高度歷史意義的這場高峰會議，只有極少數的美國官員可以親身參與，白宮官員透露，美朝之間對於安排川金會細節的討論，「進展比原先預期來得迅速。」川普與金正恩訂於新加坡當地時間12日上午9時（美東時間11日晚間9時）會面。

報導指出，「川金會」一開場就直接進入重頭戲，川普於金正恩各自帶著口譯人員，舉行「王見王」一對一談判，創下美國史上第一位總統與北韓領導人單獨對談的紀錄，川普將透過面對面交談評估金正恩是否有誠意繼續交涉解除北韓核武計畫。

根據報導，白宮官員指出，接下來美朝談判將擴大為開放雙方極少數高層官員參加，美方與會名單包括國務卿龐培歐（Mike Pompeo）、白宮幕僚長凱利（John Kelly）以及國家安全顧問波頓（John Bolton）。

緊接著登場則是美國與北韓官員之間的工作午餐，在這個階段的美方與會官員包括白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）、白宮國安會亞洲事務資深主任博明（Matt Pottinger）、韓裔美國外交官、現任美國駐菲律賓大使金成（Sung Kim）。

向來被視為金正恩左右手的金英哲（Kim Yong Chol），也將參與這場峰會。金英哲是北韓勞動黨副委員長兼統一戰線部長，他在今年5月底抵達美國，對川金會預做準備，成為18年來曾經訪問美國的最高層級北韓官員。

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