新加坡繁華讓北韓高官開眼界 一頓晚餐吃掉兩個月收入

2018-06-11 23:08 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



對北韓領導人金正恩、隨行高官、國營媒體和安全人員來說，來新加坡參加川金會是難得的海外旅行，正好能體驗新加坡發展資本主義的成果。

北韓代表團下榻的五星級瑞吉酒店大廳，有奶油色的大理石地板、吊燈，牆上也掛了多幅大型畫作。

路透報導，瑞吉酒店一客自助早餐要價新幣47元（約台幣1050元），相當於多數北韓人一個月的收入。北韓國營媒體人員拿了一些中式點心、糕點和荷包蛋，並在寬敞的餐廳裡彼此拍照留念。

這樣的高級待遇，北韓多數人聽都沒聽過，就算政府官員也很少有這般享受。北韓發展核武，在國際上越來越孤立，使官員出國旅行的機會越來越少。

脫北者和曾經進入北韓的聯合國官員說，絕大多數北韓人吃的是一成不變的米飯、玉米、泡菜、豆瓣醬，缺乏必要的脂肪和蛋白質。

10日晚間金正恩抵達新加坡後不久，路透記者看到，北韓官員（有些人別著金正恩徽章）在瑞吉酒店高級中餐廳裡。點了平均一人100多美元（約台幣3000多元）的晚餐。

其他人則似乎逮到大啖西式速食的機會。一群安全人員返回酒店時，抱著幾個紙箱，其中一個裝著麥當勞外帶餐點。北韓是世上少數沒有麥當勞的國家之一。