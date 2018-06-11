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金正恩結束夜遊獅城返回飯店 進門笑嘻嘻

川金會協議細節還未敲定！美朝官員持續馬拉松式談判

2018-06-11 23:07聯合報 記者陳韋廷╱即時報導

韓聯社報導，在川金會登場前夕，美國與北韓官員11日進行了馬拉松式談判來最終確認核協議細節。

美國談判代表金成（Sung Kim）與北韓外務省副相崔善熙（Choe Son-hui）在新加坡麗思卡爾頓美年酒店針對協議內容進行談判。

雙方工作層級會談在11日稍早前曾進行約5小時談判，之後雙方離開酒店，並在深夜恢復會談。

圖為北韓官員11日來到麗思卡爾頓美年酒店準備與美方進行談判照片，左二為崔善熙。美...
圖為北韓官員11日來到麗思卡爾頓美年酒店準備與美方進行談判照片，左二為崔善熙。美聯社
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北韓川金會馬拉松

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