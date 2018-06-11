川金會協議細節還未敲定！美朝官員持續馬拉松式談判

2018-06-11 23:07 聯合報 記者 聯合報 記者 陳韋廷 ╱即時報導



韓聯社報導，在川金會登場前夕，美國與北韓官員11日進行了馬拉松式談判來最終確認核協議細節。

美國談判代表金成（Sung Kim）與北韓外務省副相崔善熙（Choe Son-hui）在新加坡麗思卡爾頓美年酒店針對協議內容進行談判。