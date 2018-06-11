川金獨自會面 美將說服北韓信安全保證

2018-06-11 22:47 中央社 新加坡11日專電



川金會國際媒體中心提供兩款印有川普與金正恩肖像的圓扇，供記者們取用。路透 分享 facebook

美國國務卿蓬佩奧今天說，他對「川金會」明天能成功舉行非常樂觀，他還說，美國準備好提供北韓安全保證，讓北韓相信非核化不會讓北韓有不好的結局。

美國總統川普與北韓領導人金正恩明天將舉行的世紀峰會，勢必吸引全球目光，也牽動整個亞洲局勢的可能轉變，蓬佩奧在傍晚的簡報會上說，這對全世界來說，會是歷史性的轉變一刻。

而白宮稍早在書面聲明中指出，雙方之間正進行的討論，進展比預期還要快。

也因此，川普與金正恩兩人明天將在各自只帶著翻譯人員的情況下，先行單獨晤談，隨後再召開一場擴大雙邊會議，並共進工作午宴。

白宮指出，參與擴大雙邊工作會議的美方代表團成員除有蓬佩奧（Mike Pompeo）外，還包括白宮幕僚長凱利（John Kelly）及國安顧問波頓（John Bolton），而白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）、美國駐菲律賓大使金成、也就是這次領導美國與北韓協商的工作小組重要成員及白宮國安會亞洲事務資深主任博明（Matt Pottinger）會一同參與工作午宴。

不過，原定川普13日才將離開新加坡，但白宮在聲明中指出，在結束與金正恩會談後，川普將於明晚返美，在返美前將親自與記者說明「川金會」相關情況。

蓬佩奧在下午的新聞簡報會上強調，美國針對朝鮮半島完成全面、可驗證且不可逆的非核化（CVID），美國的政策沒有改變，而關鍵在於川普與金正恩會晤時，雙方將就非核化討論設定一套架構，美國也將說服金正恩相信美國將提供的安全保證。

他指出，美國將藉由安全保證的言出必行，希望說服北韓相信非核化對北韓的繁榮與穩定是有益的，也期望明天的「川金會」為未來雙方間的對話創造條件。

蓬佩奧指出，美國準備好要採取行動，提供北韓安全保證，讓北韓對非核化有足夠的確定性，相信非核化不會對北韓產生不好的結局，他認為，提供這樣的安全保證是「必要且恰當」的。

然而，像是在伊朗核協議期七大工業國集團（G7）峰會上，川普的作法與行事作風，更大大展現了美國在國際領導力上所呈現的信賴感，連美國記者都質疑蓬佩奧，不論金正恩是否值得信賴，對金正恩來說，又為什麼要相信這一次美國總統真會說到做到。

對此，蓬佩奧僅指出，過去的美國歷任總統確實有被愚弄過，但是這一次，川普不一樣，而接下來美國對北韓採取的每一個步驟及回應，都會有所驗證，這不但會改變包括南亞及東亞的局勢，對整個世界局勢都會形成歷史性的改變。

儘管蓬佩奧對「川金會」充滿樂觀期待，不過，美國學者對CVID的發展，都顯悲觀，甚至認為這會像當年前總統尼克森對中國採取的以交往取代圍堵的策略，這會是川普版的北韓交往政策。

布魯金斯研究所專研國際秩序與戰略的資深研究員萊特（Thomas Wright）就分析，從目前發展情勢來看，美國追求CVID的機率降至1%，對金正恩採取姑息政策可能性高至40%。