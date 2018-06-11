分析：協議難度大 「川金會」沒談崩都算是成功

2018-06-11 17:59 中央社 北京11日電



全球矚目的川金會明天登場，各界都在猜測峰會能否會有成果，陸媒引述分析說，川金會歷史意義重大，但達成協議的難度很高，只要沒談崩，還想繼續談，都算是不錯的成績。

美國總統川普和北韓領導人金正恩明天上午將在新加坡舉行會談。中國官媒央視網今天引述分析文章說，這是二次世界大戰結束73年來，美國與北韓兩國元首的首次會面，即使未達成任何成果，也具歷史性意義。

文章進一步表示，從雙方的公開要價來看，北韓強調「分階段、同步非核化」，美國則提「毫不拖延地實現永久、可驗證、不可逆的非核化」，彼此目標「距離即使沒有太平洋那麼遠，也沒近到哪裡去」，要達成共同滿意的協議，難度非常大。

此外，在如何保障北韓安全的問題上，一樣有頗大差距。也就是說，在雙方要價差別巨大的情況下，只要沒談崩，還想繼續談，都算是不錯的成績，因為只要這場峰會不崩塌，北韓走向開放的機率將繼續提高，也意味北韓對國際社會將少些敵意，緊繃性降低。

對美國來說，北韓問題雖非最重要的問題，卻是戰後從未取得突破性進展的重要議題。美國的全球與地區外交戰略都在發生變化，北韓問題的世界排序在核試驗的裂聲中快步向前，美國必須面對。

文章指出，不論雙方最後達成何種成果，都只是朝鮮半島核問題以及其他議題的序幕，因為與北韓有關的問題不僅只關乎美國，美國只是其中的關鍵一方，雙方都很清楚，下階段須讓其他各方參與，前面路還長，只靠華府和平壤，無法走到勝利終點。