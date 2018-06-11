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川普猛轟歐盟北約卻不提川金會 似為引選民共鳴

2018-06-11 17:59中央社 新加坡11日綜合外電報導

美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社
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七大工業國集團（G7）峰會在分歧中落幕，美國總統川普今天再以連珠砲式推文狂轟北約盟邦、歐洲聯盟（EU）和加拿大總理杜魯道，似乎是為了引起支持美國優先政策的選民共鳴。

路透社報導，從加拿大飛來新加坡，準備會晤北韓領導人金正恩的川普說：「若無互惠，公平貿易現已成了傻子貿易。」

「抱歉，我們不能讓我們的朋友或敵人，再藉貿易占我們任何便宜。我們必須把美國勞工擺在第一位。」

儘管華府似乎有意採取更多行動，課徵懲罰性關稅，G7領袖在峰會後發表聯合公報說，「我們致力於降低關稅壁壘、非關稅壁壘和補貼」。

美國國會期中選舉將於11月登場，目前還不清楚川普把焦點放在對貿易夥伴採取強硬路線及化解北韓核問題，能否對選民造成一些影響。

儘管北韓等外交政策問題通常不會為民意調查帶來太大影響，川普今天推文砲轟北大西洋公約組織（NATO）盟邦、歐盟和加拿大，目地似乎是為了引起支持他「美國優先」政策選民的共鳴。

白宮未立即回應川普為何將推文焦點放在與加拿大與歐盟的貿易紛爭，以及與北約夥伴的防禦花費問題，而非明天登場的川金會

川普可能轉向力道更強的貿易保護主義政策，這恐使擔憂以牙還牙報復升溫，導致全球貿易戰全面引爆的金融市場打寒顫。

摩根資產管理公司（J.P. Morgan AssetManagement）亞太首席市場策略師許長泰（Tai Hui）說：「假如這種緊張局勢延續至整個夏天，商業信心和接踵而來的資本支出都將面臨風險。」

「這可能使全球經濟成長蒙上長期陰影。全球經濟開始緩慢成長後，近幾週出現強勁反彈。」

川普推文說：「美國負起近全額的北約花費，受保護者多為在貿易上揩我們油的國家（他們出的錢只是皮毛，還在那兒笑！）。歐盟享有1510億美元順差，軍費就該多出點！」

「德國在北約防務只（慢條斯理地）付了GDP的1%，我們所付的卻是比他們大許多的GDP的4%。有人相信這合理嗎？」

「我們為保護歐洲，財政上支出龐大，然後在貿易上吃了不公平大虧。改變就要到來了！」

「事情被戳破後，賈斯汀（Justin Trudeau，杜魯道名字）就一副很受傷的樣子。」川普9日才罵杜魯道為人「非常不老實又軟弱」。

G7峰會後，杜魯道在魁北克市（Quebec City）與非G7成員國領袖舉行雙邊會談，他並未對川普推文置評。

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