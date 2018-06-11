「川金會」協議難喬 卡在「無核化」

2018-06-11 17:59 台灣醒報 記者譚有勝╱台北報導



北韓領導人金正恩日前飛抵新加坡，並與新加坡總理李顯龍為川金會進行雙邊會議。(photo by Lee Hsien Loong via Facebook) 分享 facebook 川金會即將登場，協議內容還是談不攏！美國總統川普與北韓領導人金正恩相繼抵達新加坡，雙方首先與新加坡總理李顯龍進行雙邊會談，感謝新加坡政府協助辦成川金會。此外，川金會協議內容協調代表已展開磋商，並將持續到首腦會談結束，但雙方目前仍各持己見，美國要求協議必須明定棄核原則，但北韓對無核化的措辭卻加以反對，要求美國提出保障金氏政權的具體方案，並放寬經濟制裁。

川金感謝星國

全球矚目的川金會將於12日登場，一邊是來自過去遭受國際孤立、全力發展核武的狂人金正恩。另一邊則是善變、不按理出牌的狂人川普，兩人過去在朝鮮半島局勢上展開長達2年的口水戰，過去美國無預警取消川金會，忽然又復辦朝美會晤，令外界捏了一把冷汗。目前兩國領導人已相繼抵達新加坡，川金會勢必順利舉行。

根據《海峽時報》報導，北韓領導人金正恩日前飛抵新加坡，並與新加坡總理李顯龍為川金會進行雙邊會議。金正恩表示，全球都關注朝美的歷史峰會，非常感謝新加坡付出的努力，讓北韓完成這次歷史性的峰會。美國總統川普11日也抵達新加坡，並對李顯龍舉辦朝美會談表示感謝。川普認為，川金會是非常有意義的會議，「事情（北韓核武）可以很好地解決，感謝你們的專業協助。」

協議仍無共識

《韓聯社》報導指出，美國駐菲律賓大使金成與朝鮮外務省副相崔善姬在新加坡會面，就朝美首腦會議協議內容進行最終協調。消息人士表示，雙方的磋商不會止于一次，而是一直持續到首腦會談結束。

據悉，美國要求在協議中明文寫入「完全、可驗證、不可逆地棄核」原則，但北韓則對此表示反對，雙方對無核化的措辭談到最後一刻仍沒有共識。此外，雙方也將就1-2個月內重啟國際原子能機構（IAEA）對北韓寧邊核設施的檢查，以及美北韓必須將核彈頭、核物質和洲際彈道導彈等運出北韓等棄核措施展開磋商。

另外，朝美互不侵犯承諾、朝美建交等問題如何反映在協議中也有待雙方敲定。北韓則會要求美國提出保障金氏政權體制的具體方案，並放寬經濟制裁，兩韓和平條約也有可能納入會議議程。

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