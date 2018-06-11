影／璩美鳳出現瑞吉酒店外 舉牌要求川普「推動兩岸和平」

2018-06-11 16:10 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



璩美鳳出現瑞吉酒店外。圖／擷取自聯合早報臉書網站 分享 facebook

新加坡聯合早報報導，璩美鳳今天下午約3點20分出現在北韓領導人金正恩下榻的瑞吉酒店外，舉牌向媒體說「川普應推動海峽兩岸和平」。