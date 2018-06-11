白宮證實 川普和金正恩將一對一會談

2018-06-11 16:12 中央社 新加坡11日綜合外電報導



川金會將於12日登場。 美聯社 分享 facebook 彭博的白宮記者報導，白宮證實彭博的報導，美國總統川普和北韓領導人金正恩將在峰會一開始進行一對一會談。

國家安全會議發言人巴拉迪諾（Robert Palladino）在新加坡告訴記者：「我們可以預期一開始會有一對一會談。」

川普與新加坡總理李顯龍共進工作午餐時說：「我認為一切都會很順利。」

美國和北韓官員在飯店進行將近3個小時的閉門會談，設法縮小雙方在「非核化」上的分歧。雙方對「非核化」的看法差異極大。

要求匿名白宮資深官員表示，川普「有信心」，峰會不設限，「可能舉行兩天，他們需要談多久就談多久。」