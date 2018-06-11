親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
川金峰會倒數
美中貿易交鋒
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

白宮證實 川普和金正恩將一對一會談

國民黨遞出500多項「修正動議」 擋軍人年改修法

白宮證實 川普和金正恩將一對一會談

2018-06-11 16:12中央社 新加坡11日綜合外電報導

川金會將於12日登場。 美聯社
川金會將於12日登場。 美聯社
分享
彭博的白宮記者報導，白宮證實彭博的報導，美國總統川普北韓領導人金正恩將在峰會一開始進行一對一會談。

國家安全會議發言人巴拉迪諾（Robert Palladino）在新加坡告訴記者：「我們可以預期一開始會有一對一會談。」

川普與新加坡總理李顯龍共進工作午餐時說：「我認為一切都會很順利。」

美國和北韓官員在飯店進行將近3個小時的閉門會談，設法縮小雙方在「非核化」上的分歧。雙方對「非核化」的看法差異極大。

要求匿名白宮資深官員表示，川普「有信心」，峰會不設限，「可能舉行兩天，他們需要談多久就談多久。」

【相關閱讀】

‧「川金會」專題報導

北韓新加坡川金會川普金正恩

相關新聞

影／璩美鳳出現瑞吉酒店外 舉牌要求川普「推動兩岸和平」

2018-06-11 16:10

海外韓僑看「川金會」 兩韓統一試探性第一步

2018-06-11 15:42

從狂人到狡詐戰略家 金正恩成功變身形象大躍升

2018-06-11 15:42

影／維安不對等？川普車隊獨享逆向待遇

2018-06-11 16:27

金正恩向陸借飛機 環時：彰顯大陸影響力

2018-06-11 16:10

影／謝謝李顯龍！ 川普推特po影片致謝星國總理

2018-06-11 16:08

影／終於打破沉默！北韓中央電視台11日報導金正恩訪星

2018-06-11 15:52

韓聯社：金正恩今天可能參觀新加坡經濟設施

2018-06-11 15:48

川金抵星精銳盡出 大陣勢擺足

2018-06-11 15:42

「金製作、文導演、川編劇」 川金大戲各有所圖

2018-06-11 15:42

川普接受李顯龍國是訪問邀請 11月將參加東協峰會

2018-06-11 15:28

北韓官媒大肆報導川金會 火車站大螢幕吸引民眾圍觀 　　

2018-06-11 15:15

川金會在即 日股收高

2018-06-11 14:49

川金會新加坡當東道主 川普感謝李顯龍

2018-06-11 14:45

川金會是否談終戰宣言 文在寅首爾觀變

2018-06-11 14:45

川金會即將登場 南韓民眾3樣情

2018-06-11 14:45

生日派對沒邀金正恩？星國準備大蛋糕 提前為川普慶生

2018-06-11 14:34

觀察站／新加坡閃爆全球 亞洲小紅點鍍金有術

2018-06-11 14:28

杜魯多滅川普威風？白宮幕僚轟：下地獄

2018-06-11 14:25

美朝會談三部曲？6月新加坡、7月平壤、9月華盛頓

2018-06-11 14:24

超神速峰會 兩位美國總統曾留敗績

2018-06-11 14:22

川金世紀峰會 國際政治競合版圖重新界定

2018-06-11 14:18

對金正恩有用？美媒透視川普外交6大戰術

2018-06-11 14:13

美朝敲定核協議？龐培歐：工作層級會議有「實質」進展

2018-06-11 13:42

餘怒未消 川普在星推文連罵G7盟邦

2018-06-11 13:38

緊鑼密鼓喬川金會 薛瑞福金成會崔善姬

2018-06-11 13:38

南韓：美國北韓峰會成敗 端看川金面對面談判

2018-06-11 13:14

「我單槍匹馬搞定」美媒揭川普六大外交戰術

2018-06-11 13:01

影／趕搭川金會熱潮 星國業者推主題美食搶客

2018-06-11 12:53

川金會前暖身 川普先與星總理會談

2018-06-11 12:48

影／「川金會」耗資4.5億 李顯龍：新加坡樂意埋單

2018-06-11 12:40

川金會還沒談 金正恩先邀川普7月到平壤「二次峰會」

2018-06-11 12:28

川金會倒數一日 川普會李顯龍 說什麼受關注

2018-06-11 12:26

川金會借東風？遼寧丹東新加坡城突然熱賣

2018-06-11 12:08

金正恩赴川金會自帶馬桶有原因 毛澤東曾因糞便遭竊改變歷史

2018-06-11 12:05

韓媒：金正恩邀川普在平壤舉行第二次峰會

2018-06-11 11:58

川金已抵星 美朝「去核」定義仍不同

2018-06-11 11:31

川金會是兩「獨裁者」會談？美福斯電視台主持人致歉

2018-06-11 11:24

在川金會展氣勢？川普人在新加坡再批加拿大總理

2018-06-11 11:22
看更多

熱門文章

北韓花招百出 金正恩瞞天過海飛抵新加坡

2018-06-10 21:36

金正恩赴川金會自帶馬桶有原因 毛澤東曾因糞便遭竊改變歷史

2018-06-11 12:05

4張圖表 3分鐘看懂川金會

2018-06-11 07:50

專家看傻了眼！川金會反其道而行 領袖先見面再協議

2018-06-11 09:20

影／不甩新加坡警 北韓攝影官海外一樣狂

2018-06-10 17:48

金正恩搭中方飛機首度長征 與美尬排場

2018-06-11 00:05

川普也來了！空軍一號飛抵新加坡 星國外長維文接機

2018-06-10 20:31

南韓兩記者遭星遣返 台灣記者被盤查

2018-06-11 00:11

Alert5：日新反艦導彈擬部署石垣島 射程蓋台灣　

2018-06-11 00:59

影／李顯龍臉書直播見金正恩 但不到4分鐘就沒了

2018-06-10 18:58

有圖沒真相…一個G7各自表述 看完後所有人都錯亂了

2018-06-11 11:00

北韓style搬到新加坡 超狂攝影官、跑步隨扈都來了

2018-06-10 22:38

CNN：忘了G7吧 上合峰會才是重點

2018-06-11 00:37

金正恩、川普先後抵星 今行程神秘留白

2018-06-11 00:41

與李顯龍會談25分鐘 金正恩：感謝為川金會的努力

2018-06-10 20:26

與川普世紀交鋒 金正恩帶上哪些幕僚？

2018-06-10 18:22

沖繩美軍一架F-15戰機墜海 1飛行員獲救

2018-06-11 07:45

川普髮夾彎 升高G7貿易緊張

2018-06-11 00:12

川普真準備好見金正恩？專家：要避免陷入北韓陷阱

2018-06-10 21:20

川普拒簽G7公報 罵加國總理「不誠實又差勁」

2018-06-11 00:24

謝金河：71歲的川普不是40歲的馬克宏的「對手」

2018-06-11 14:54

英女王歡慶92歲 梅根、凱特「紅藍」鬥艷

2018-06-10 17:20

川普籲讓俄重返G7峰會 普亭「婉拒」

2018-06-10 17:09

金正恩會李顯龍 玩臉書直播大出風頭

2018-06-10 22:55

比特幣昨暴跌12% 韓一處交易所聲稱系統遭「網駭」

2018-06-11 08:40

金正恩到新加坡見「美國狼」 北韓媒體絕口不提

2018-06-10 22:27

路透：金正恩預計於12日下午兩點離開新加坡

2018-06-10 18:31

影／G7峰會撕破臉 美官員要加拿大總理「下地獄」

2018-06-11 12:35

為什麼你我都該重視川金會？

2018-06-11 09:57

「我單槍匹馬搞定」美媒揭川普六大外交戰術

2018-06-11 13:01

央視兩張圖…這邊中俄相見歡 那邊七國不對盤

2018-06-11 00:30

美國總統川普11日中午見李顯龍 將共進工作午餐

2018-06-10 23:05

影／「川金會」耗資4.5億 李顯龍：新加坡樂意埋單

2018-06-11 12:40

外媒：人間地獄 印度貧民窟被「塑膠垃圾海」淹沒

2018-06-10 16:49

影／普亭為習近平下廚？親手嘗試做煎餅、捏包子

2018-06-10 17:04

青瓦台：文在寅派幕僚到新加坡

2018-06-10 19:22

4種情境看川金會 若無協議最可怕

2018-06-10 22:26

影／璩美鳳出現瑞吉酒店外 舉牌要求川普「推動兩岸和平」

2018-06-11 16:10

金正恩拜會李顯龍 感謝籌辦「川金會」

2018-06-10 19:16

本周開盤前 五件國際大事不可不知

2018-06-11 07:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top