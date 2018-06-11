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川金會即將登場 南韓民眾3樣情

2018-06-11 14:45中央社 首爾11日綜合外電報導

美國總統川普和北韓領導人金正恩將於明天舉行高峰會，南韓民眾看法因世代差異和政治路線不同而出現分歧。

法新社報導，有些人希望冷戰對峙告終，北韓終將放棄核武；有些人質疑平壤當局另有所圖；還有一些民眾認為國內有許多經濟問題，南韓根本自顧不暇。

以下是法新社整理的部分南韓民眾3樣情：

●老一輩懷疑論派

70歲勞工李恩浩（Lee Eun-ho，音譯）說，北韓絕不會放棄核武，因為金正恩「起初發展核武就是為了緊握大權」。他說：「我對這場高峰會不抱什麼期望。」

他表示，重新統一不太可能，因為美國、中國、俄羅斯和日本4強不想看到兩韓統一成一國。

73歲前銀行員崔浩哲（Choi Ho-chul，音譯）也說不相信北韓會放棄核武，並形容核武是北韓「控制人民的工具」。他說：「我敢打賭北韓不會放棄核武。」他還指出，美國和盟邦應該「胡蘿蔔與棍子」軟硬兼施，威脅加利誘，迫使北韓棄核。

●樂觀派

31歲家庭主婦李慧智（Lee Hye-ji，音譯）對川金會抱有希望，還說比起「非核化」，「宣告韓戰結束」讓她更感興趣。她說：「這會讓我們朝重新統一邁進一步。」

62歲退休人士趙成權（Cho Sung-kwon，音譯）還說：「我們停戰的話會是好事。」

趙成權表示，原本感覺金正恩是「擁核武的壞人」，但他與南韓總統文在寅在邊界停戰村板門店兩度會面後，對他的印象大有改善。

趙成權說：「他年紀輕輕，但看起來很精明。」他還說，相信在國際加強制裁之下，金正恩會明白，發展核武會讓他的政權只有死路一條。「我認為北韓將非核化…因為自知別無選擇。」

他還表示，南韓將得提供北韓經濟援助，因為終究都是同種族。「如果我們像德國一樣統一那會有多棒！」

●漠不關心派

30歲的金熙鉉（Kim Hee-hyun，音譯）相信金正恩已有結論，認為非核化將有利於他的前途，但惟恐重新統一會有代價。

她說：「南韓根本禁不起在經濟上照顧北韓。不過跨境交流和旅行值得嚮往。」

其他部分南韓年輕人說，他們忙著找工作，沒時間關注外交發展。

27歲的金泰永（Kim Tae-young）說：「老實說，我對這場高峰會沒有特別的感覺，我只希望這會有助於緩解不確定性。想到兩邊巨大的經濟負擔和很大的文化差異，重新統一究竟好不好很難說。」

同齡且一樣失業的李斗圭（Lee Do-kyu，音譯）說：「因為最近找工作有困難，我對那些事興趣大減。」

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